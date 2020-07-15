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Yanlışta ısrar Fenerbahçe'yi bitirdi

Spor Arena / Süleyman ARAT | Kupada 3 Mart'ta oynanan maçtan sonra Ersun Yanal'dan boşalan koltuğa 4.5 ay boyunca kimseyi oturtmayan ve teknik direktörsüz yola devam etme kararı alan Fenerbahçe yönetimi bu tercihinin faturasını çok ağır ödedi.

Yanlışta ısrar Fenerbahçe'yi bitirdi
15.07.2020 07:41 | Son Güncelleme: 15.07.2020 08:19

Spor Arena/ Süleyman ARAT | Kupada 3 Mart'ta oynanan maçtan sonra Ersun Yanal'dan boşalan koltuğa 4.5 ay boyunca kimseyi oturtmayan ve teknik direktörsüz yola devam etme kararı alan Fenerbahçe yönetimi bu tercihinin faturasını çok ağır ödedi. Önce Şampiyonluk potasından, ardından Ziraat Türkiye Kupası hedefinden koptu sonra da Şampiyonlar Ligi ön eleme oynama ihtimalinden uzaklaştı. Gençlerbirliği beraberliği ve adından Sivas yenilgisiyle Avrupa Ligi biletini de zora soktu.

Sezon başında kadro oluşumundaki hataların yaşanan başarısızlıkta etkisi büyük oldu. orta sahada 10 futbolcuyla yığılma oluşurken başta stoper ve sol bek eksikliği yüzünden puanlar bir bir uçtu. Büyük iddiayla gelen Zanka başarısız bulununca kiralandı. Yerine Jailson monte edilmeye çalışıldı. Sadık'ın da ağır bir sakatlık yaşaması bu bölgeyi çözülemeyen bir sorun haline getirdi. Devre arası Falette kiralansa da birçok maçta Jailson'la devam edildi, devre arası kampından sonra Adil Rami'nin de yollanmasıyla stoperde sorunlar katlandı.

İSTEKSİZLER ORDUSU

Hazırlık maçlarında Hasan Ali'nin sakatlanmasıyla neredeyse bütün sezonu sol beksiz götüren Fenerbahçe'ye isteksiz oyuncular da büyük hasar verdi. Yılın transferi olarak alınan ancak sonra kaçan Max Kruse'nin isteksizliği, Isla'nın gitmeyi kafasına koyması, Nabil Dirar'ın sol bekte oynaması, Garry Rordigues'in, Vedat Muriç'in alternatiflerinin olmaması yüzünde formsuz olsalar dahi ilk 11'de şans bulmaları Fenerbahçe'yi ağır ağır bitiren nedenler olarak ortaya çıktı.

SERDAR-FALETTE BEŞiKTAŞ'A KARŞI YAN YANA SAHADA

Bu sezon Fenerbahçe'nin en çok sıkıntı yaşadığı stoper bölgesinde sıkıntı Beşiktaş derbisinde sona erecek. Serdar Aziz'in cezasının sona ermesi, Sivas maçında sakatlanan Falette'nin de bu maça yetişmesiyle birlikte farklı mevkilerden buraya oyuncu kaydırmak yerine bölgeleri stoper olan iki futbolcu yan yana sahada olacak.

Kaynak: Hürriyet

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