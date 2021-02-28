Yangında mahsur kalan 3 kişilik aileyi itfaiye kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yangında mahsur kalan 3 kişilik aileyi itfaiye kurtardı

28.02.2021 17:32 | Son Güncelleme: 28.02.2021 17:36
Yangında mahsur kalan 3 kişilik aileyi itfaiye kurtardı

NEVŞEHİR'de bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında 2'nci kattaki evlerinde mahsur kalan 3 kişilik aile itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

NEVŞEHİR'de bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında 2'nci kattaki evlerinde mahsur kalan 3 kişilik aile itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, öğle saatlerinde Güzelyurt Mahallesi, Uğur Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanda yaşandı. Apartmanın bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangın nedeniyle apartman sakinlerinin bazıları binayı terk ederken, 2'nci katta yaşayan 3 kişilik aile ise mahsur kaldı. Yükselen dumandan etkilenen çift, çocuklarını alarak balkona çıkıp yardım bekledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan 3 kişiyi merdivenli itfaiye aracı ile binadan tahliye etti. Dumandan etkilenen aileye olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangın da kısa süreli müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Yangında mahsur kalan 3 kişilik aileyi itfaiye kurtardı
Yangında mahsur kalan 3 kişilik aileyi itfaiye kurtardı
Yangında mahsur kalan 3 kişilik aileyi itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KORKMAZER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Cansu Dere Demet Akalın Bülent Ersoy Türkan Şoray
Spor Mustafa Er Ersun Yanal Aykut Kocaman Hüseyin Göçek Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yangında mahsur kalan 3 kişilik aileyi itfaiye kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.2.2021 17:51:01. #1.14#
title