Derik'te düzenlenecek festival kapsamında yamaç paraşütü uçuşları yapılacak
AA / Osman Öksüz - Haberler | Güncel
Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Derik Belediyesince düzenlenen Tandem Uçuş Festivali kapsamında 19 Kasım'da Derik'ta yamaç paraşütü uçuşları yapılacak.
Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Derik Belediyesince düzenlenen Tandem Uçuş Festivali kapsamında 19 Kasım'da Derik'ta yamaç paraşütü uçuşları yapılacak.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezi ile Derik Belediyesi Gençlik Merkezinde dersleri verilen yamaç paraşütü eğitimini başarıyla tamamlayan 3 ayrı gruptan 20 öğrenci paraşütle uçuş deneyimi yaşayacak.
Bu kapsamda Tandem Uçuş Festivalinin ikinci etabı 08.00 ile 17.00 saatleri arasında Derik'te Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk Tepesinde gerçekleştirilecek.