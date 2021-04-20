Yalova İl Özel İdaresinden köy futbol takımlarına malzeme yardımı

İl Özel İdaresi tarafından Yalova'daki köy futbol takımları için malzemeye yardımı yapıldı.

İl Özel İdaresi tarafından Yalova'daki köy futbol takımları için malzemeye yardımı yapıldı.

Yalova İl Özel İdaresi, ildeki 20 köyün futbol takımlarına malzeme desteği sağladı. 50 bin lira değerindeki 440 futbol topu ile malzemeler, düzenlenen törenle futbol takımları temsilcilerine teslim edildi.

İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, burada yaptığı konuşmada, "Köy yaşamını kent yaşamına yaklaştırmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla köyde yaşayan insanlarında kent merkezinde yaşayan insanların sahip olduğu imkanlara sahip olması için gayret ediyoruz. Hiç şüphesiz sportif faaliyetler bu imkanların başında geliyor." dedi.

Törene, Yalova Valisi Muammer Erol, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Selim Karahan, Yalova Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Tamer Erbul ve İl Genel Meclisi üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan