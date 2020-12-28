Yalova'da kadın girişimci kooperatifi kivi ve hurmadan pestil üretiyor

Yalova'nın Altınova ilçesinde faaliyet gösteren kadın girişimci kooperatifi, kivi ve hurma pestilleri üreterek satışına başladı.

Kaytazdere ve Subaşı belde belediyeleri ile 10 kadın tarafından geçen yıl kurulan Altınbelde Altınova ve Beldeleri Kadın Girişim Kooperatifi, çeşitli meyvelerden pestil yaparak toptancılar ve e-ticaret siteleri aracılığıyla satışa sunuyor.

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünün tesislerinde üretim yapan kadınlar, kilogramı 100-150 lira olan kivi ve hurma pestilleri için patent ve coğrafi işaret başvurusunda bulundu.

Bir üyenin hastalığı nedeniyle ayrılmasının ardından kooperatif yoluna 9 üye ile devam ediyor.

Kooperatif Başkanı Yasemin Fazlaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, Altınova bölgesinde yoğun olan meyveciliği kadınlar için ekonomik kazanca dönüştürmek amacıyla yola çıktıklarını bildirdi.

Kivi ve hurma pestilleri için bir yıldır süren Ar-Ge çalışmalarını başarıyla tamamladıklarını belirten Fazlaca, şunları kaydetti:

"Pazara sokulmayan, şekil olarak küçük görülen meyveleri çiftçilerden seracılardan alıyoruz, bunları püre haline getiriyoruz. Yine bölgemizdeki buzhanelerde biriktiriyoruz. Daha öncesinde, geçen yıl yazın yapıyorduk bu pestil kurutma işini fakat bizden kışın da talep olmaya başlayınca Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü ile ortak çalışmaya imza attık. Türk damak tadına uygun, hiçbir katkı maddesi kullanmadan doğal olarak ürettiğimiz kivi ve hurma pestilleri için patent ve coğrafi işaret için başvurumuzu yaptık."

Herkesin sağlıkla tüketebileceği ürünlerine aronya meyvesini de katarak vitamin değerlerini artırdıklarını aktaran Fazlaca, haftada 300 kilogram pestil ürettiklerini sözlerine ekledi.

Kooperatif üyesi Canan Neşeli ise ürünlerinin beğenildiğini anlatarak, kooperatifin üye sayısını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan