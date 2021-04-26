Yalova'da çiçek sektöründe üretim hareketliliği başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yalova'da çiçek sektöründe üretim hareketliliği başladı

Yalova'da çiçek sektöründe üretim hareketliliği başladı
Anadolu Ajansı / Güven Kaya - Haberler | Ekonomi

Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan ve ihracat da yapılan çiçek seraları, havaların ısınmasıyla üretimlerini hızlandırdı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan ve ihracat da yapılan çiçek seraları, havaların ısınmasıyla üretimlerini hızlandırdı.

Çiçek serası sahibi Hüseyin Aysan, yaptığı açıklamada, sektörün büyük bir istihdam kapısı olduğunu söyledi.

Bölgede 25 yıldır seracılıkla uğraştığını belirten Aysan, "Altınova, çiçek seracılığının önde gelen yerlerinden biridir. Özel günlerde özellikle Kadınlar Günü, Anneler Günü ve Sevgililer Günü'nde sevkiyatlarımız daha fazla oluyor. Bahar ayında belediyelerimiz park ve bahçelerde kullandığı çiçekleri bu seralardan temin ediyor. Vatandaşlarımız balkonlarını ve evlerini süslemek için seralara yoğun ilgi gösteriyor." diye konuştu.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güven Kaya

Son başvuru tarihi 17 Mayıs! TÜBİTAK 98 personel alacak
Son başvuru tarihi 17 Mayıs! TÜBİTAK 98 personel alacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Serdar Ortaç Kaan Yıldırım
Spor Diego Ömer Ali Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Harun Tekin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yalova'da çiçek sektöründe üretim hareketliliği başladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 15:26:14. #1.16#

title