Yalova'da Bal ve Kivi Üretimi

Yalova Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen "Bal Arısının Kivi Bitkisi Polinasyonunda Kullanılmasının Yaygınlaştırılması Yayım Projesi"nin eğitim ve tanıtım toplantısı düzenlendi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yalova'da kivi üretiminde verim ve kaliteyi artırmak amacıyla hayata geçirilen projenin eğitim ve tanıtım toplantısı, Altınova ilçesi Subaşı beldesindeki ilkokulda gerçekleştirildi.

Toplantıya, Altınova Kaymakamı Regaib Ahmet Özyiğit, Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden uzman Dr. Kemal Kahraman, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet Kuvancı, Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Tunalı, Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Alaybeyoğlu ve daire müdürleri katıldı.

Projenin 2019-2020 yıllarında, Altınova-Subaşı, Çiftlikköy-Dereköy-Taşköprü ve Çınarcık-Kocadere havzalarındaki kivi bahçelerinde uygulanacağı belirtildi.

Altınova Tarım ve Orman Müdürü Mesut Ünal, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, ilçede 4 bin 709 dekar alanda kivi yetiştiriciliği yapıldığını ve 2018 yılı hasat döneminde 21 bin 420 ton verim alındığını söyledi.

Türkiye'de kivi üretiminin yüzde 43'ünün Yalova'dan elde edildiğini aktaran Ünal, kentteki kivinin de yüzde 88'inin Altınova'da üretildiği bilgisini paylaştı.

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı İrfan Sakinci ise projeyle bal arılarının kivi bahçelerinde kullanılması ile verim ve kalitenin artacağını umduklarını vurguladı.

Proje çerçevesinde bal arılarının kivi bahçelerinde kullanılmasıyla kivi yetiştiricilerinin ağaç başına verimi ve karlılıklarının artması hedefleniyor.

Arıcılar, kivi bitkisinin çiçekleri bal arıları için önemli bir polen kaynağı olduğundan kaliteli polen ve bal üretimi sağlayacak. Kivi pazarlamacıları ise arıların yardımıyla iyi bir döllenme sonucu meyveler kaliteli olacağından tüketiciler albenisi yüksek ürünleri tercih edecek ve pazarlamada önemli avantajlar elde edecek.

Kaynak: AA