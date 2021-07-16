Yalova'da 600 metrelik Türk bayrağı açıldı

Yalova Altınova Belediyesi tarafından düzenlenen program kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü yapıldı.

Yalova Altınova Belediyesi tarafından düzenlenen program kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü yapıldı.

Yürüyüşte 600 metre uzunluğundaki Türk bayrağı çok sayıda vatandaşın katılımı ile açıldı.

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral'ında katıldığı yürüyüşte Bayrak ile şehir turu yapıldıktan sonra program şehitlere dua ile devam etti.

600 metre uzunluğundaki Türk bayrağı havadan görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güven Kaya