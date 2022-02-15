Yalıköy köftesi tescillendi

FATSA, ORDU (İHA) - Ordu'nun vazgeçilmez lezzetlerinden olan "Yalıköy köftesi", Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleriyle coğrafi işaret aldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 1960'lı yıllarda Fatsa ilçesine bağlı Yalıköy Mahallesi'nde yapımına başlanan ve sonrasında il genelinde satışa sunulan Yalıköy köftesine coğrafi işaret belgesi aldı.

Yalıköy köftesiyle ilgili "Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün" başlığıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvuru kabul edildi. Yapılan değerlendirme sonrası Türk Patent ve Marka Kurumu'nun 1 Şubat 2022 tarihli ve 118 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteninde yayımlanarak mahreç işaretli ürün olarak tescillendi.

Coğrafi işaret aldı

İl genelinde yetiştirilen veya üretilen ürünlerin pazar değerinin artırılmasında coğrafi işaretin önemli bir unsur olduğunun altını çizen Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav, "1960'lı yıllardan beri Fatsa ilçemizin Yalıköy Mahallesi başta olmak üzere ilimizde yapılan ve oldukça ilgi gören Yalıköy köftemiz ilimizdeki coğrafi işaretli ürünler listesinde eklendi. Coğrafi işaret ile özellikle il dışından gelen yolcuların ve turistlerin uğrak noktası olan Yalıköy Mahallemizde severek tüketilen Yalıköy köftesinin tanınırlığı ve pazar değeri daha da artacak" dedi.

Sırada yeni ürünler var

Coğrafi işaretli ürünlerin sayısını arttırmak ve pazar değerini yükseltmek amacıyla çalışmaların sürdüğünü dile getiren Ultav, "Kentin gastronomi alanında markası haline gelen Ordu Tostu, 24 Mayıs 2021 tarihinde mahreç işaretli ürün olarak tescillendi. Ayrıca yeni coğrafi ürünler için başvurusunu yaptığımız melocan (diken ucu) kavurması, Ordu Taflan Turşusu ve Mesudiye Kuru ekmeği (golit) ise inceleme aşamasında" şeklinde konuştu.

Başkan Güler'e teşekkür ettiler

Yalıköy köftesi üretimi ve satışını gerçekleştiren esnaflar da ürünlerinin coğrafi işaret alması nedeniyle mutluluklarını dile getirdi. Yalıköy köftesi üretimi yapan Halit Yılmaz, "Büyükşehir Belediyemizden Yalıköy köftesine coğrafi işaret alınması için çalışma yapan personeller bizi ziyaret etti. Ürünümüze coğrafi işaret tescili yapılması için bizler de onlara elimizden gelen desteği verdik. Yalıköy köftesinin tescillendiğini öğrendik. Çok sevinçliyiz. Yalıköy köftemizi en doğal ve en kaliteli haliyle koruyarak halkımıza sunacağız. Bu değerli çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ediyorum" dedi.

Coğrafi işaretli ürün sayısı 7'ye çıktı

Yalıköy köftesiyle birlikte il genelinde coğrafi işaret tescili yapılan ürün sayısı 7'ye çıktı. Daha önce Kabataş helvası, Perşembe ceviz helvası, Ordu yayla pancarı (dürme) turşusu, Akkuş şeker fasulyesi, Ordu kivisi ve Ordu tostu coğrafi işaret belgesi alınarak tescillenmişti.

Yalıköy köftesi nasıl hazırlanır?

Kemik, kıkırdak ve sinirlerden temizlenen sığır eti, 10-15 cm'lik küpler şeklinde doğranır. 1 gün bekletilmiş bayat ekmek küçük doğranır ve etle karıştırılarak çekilir, geniş bir kaba konur ve ortasında bir çukur açılır. Köfte baharı, kimyon, karabiber, tuz, kırmızı acı ve tatlı toz biber ve küçük doğranan sarımsak açılan çukura konur ve tüm bileşenler iyice karışıncaya kadar yoğrulur. Ele yapışmayacak kıvama gelen köfte harcından parçalar alınarak el ile elips şeklinde köfteler yapılır. Her bir köftenin yaklaşık 35-40 g ağırlığında, 6-7 cm uzunluğunda ve 2,5-3 cm kalınlığında olması sağlanır. Hazırlanan köfteler 1-2 saat dinlendirildikten sonra kızgın yağda ortalama 5-6 dakika (etin rengin kahverengi olana kadar) kızartılır. Pişmiş köfteler yaklaşık 30-35 g ağırlığında, 5-6 cm uzunluğunda ve 2-2,5 cm kalınlığındadır. Tercihe göre kızartma yağına coğrafi sınırda yetişen fındıklardan elde edilen fındık yağı da yüzde 5-10 oranında eklenebilir. Kızartılan Yalıköy köfteleri servis tabağına konur ve soğan, domates, yeşilbiber ve maruldan oluşan salatayla birlikte servise sunulur. - ORDU