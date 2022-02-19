Yalçın Ayhan: Sarı kırmızılı ekibin küme düşüyor olması beni derinden yaralıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yalçın Ayhan: Sarı kırmızılı ekibin küme düşüyor olması beni derinden yaralıyor

Haberler.com, Tuna Yüksel - Spor
 - Güncelleme:
Yalçın Ayhan: Sarı kırmızılı ekibin küme düşüyor olması beni derinden yaralıyor

Bir dönem Galatasaray forması da giymiş olan eski futbolcu Yalçın Ayhan, twitter hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ayhan, "Daha önce formasını giydiğim sarı kırmızılı ekibin küme düşüyor olması beni derinden yaralıyor" açıklamasını yaptı.

2020 yılında son olarak Fatih Karagümrük forması giydikten sonra futbolu bırakan Yalçın Ayhan, twitter hesabından açıklama yaptı.

Yalçın Ayhan: Sarı kırmızılı ekibin küme düşüyor olması beni derinden yaralıyor

Bir dönem Galatasaray forması da giymiş olan Ayhan, oynanan Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçı sırasında attığı tweet ile gündeme geldi. 39 yaşındaki eski futbolcu twitter hesabından "Daha önce formasını giydiğim sarı kırmızılı ekibin küme düşüyor olması beni derinden yaralıyor" açıklamasını yaptı.

2005 - 2006 sezonunda Galatasaray forması giyen Yalçın Ayhan, 2017 - 2018 sezonunda ise Yeni Malatyaspor forması giymişti.Sosyal medya kullanıcıları Yalçın Ayhan'ın bu tweeti üzerine, eski futbolcunun Galatasaray formalı fotoğraflarını cevap olarak paylaştı.

17 FARKLI TAKIM, 445 MAÇ

Beşiktaş altyapısında futbola başlayan Yalçın Ayhan, kariyerinde 17 farklı takımın formasını giymiş, toplamda 445 maça çıkmıştı.

Tuna Yüksel
Haberler.com Haberler.com - Spor

Yeni Malatyaspor, Yalçın Ayhan, Galatasaray, Süper Lig, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title