Yalancı 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalancı yeni bölümde neler olacak? Yalancı 8. bölüm fragmanı çıktı mı?

Yalancı 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalancı dizisinin günü mü değişti? Yalancı yeni fragman ne zaman çıkacak? Yalancı fragmanı yayınlandı mı? Yalancı 8. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak?

YALANCI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yalancı her hafta Salı günü saat 20:00 'da Show TV'de yayınlanıyor.

YALANCI 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bugün yayınlanan 7. bölümün akabinde dizinin 8. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.

YALANCI 7. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

YALANCI OYUNCULARI KİMLER?

Burçin Terzioğlu : Deniz Sungur

Salih Bademci : Mehmet Emir Gürsoy

Hazal Türesan : Yasemin Aytekin

Cemal Toktaş : Murat Özdal

Şahin Irmak : Okay Aytekin

İmer Özgün : Canan Ocakçı

Murat Kılıç : Erdal Numanoğlu

Serkan Tınmaz : Arif Ocakçı

Efsane Odağ : Görkem Bilgen

Fatih Berk Şahin : Doruk Gürsoy

Emir Çubukçu : Ahmet Bilgen

Öyküsu Özyürek : Lorin

Ozan Ayhan : Yavuz

Gizem Soysaldı : Tuğba

Mesut Yılmaz : Ali

Doğa Karakaş : Ayaz

Sema Çeyrekbaşı : Türkan

Özgür Şahin : Serkan

Mihrimah Selin Vardar : Derin

YALANCI KONUSU NE?

Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlara karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.

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