Yalancı 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalancı yeni bölümde neler olacak? Yalancı 8. bölüm fragmanı çıktı mı?
Ekranların sevilen dizisi Yalancı'nın bugün 7. bölümü ekranlara gelmişti. 7. bölümünün ardından izleyiciler Yalancı 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır merak etti. Peki, Yalancı 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalancı yeni bölümde neler olacak? Yalancı 8. bölüm fragmanı çıktı mı? İşte bilgiler...
Yalancı 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalancı dizisinin günü mü değişti? Yalancı yeni fragman ne zaman çıkacak? Yalancı fragmanı yayınlandı mı? Yalancı 8. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak?
Yalancı her hafta Salı günü saat 20:00 'da Show TV'de yayınlanıyor.
Bugün yayınlanan 7. bölümün akabinde dizinin 8. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.
YALANCI 7. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Burçin Terzioğlu : Deniz Sungur
Salih Bademci : Mehmet Emir Gürsoy
Hazal Türesan : Yasemin Aytekin
Cemal Toktaş : Murat Özdal
Şahin Irmak : Okay Aytekin
İmer Özgün : Canan Ocakçı
Murat Kılıç : Erdal Numanoğlu
Serkan Tınmaz : Arif Ocakçı
Efsane Odağ : Görkem Bilgen
Fatih Berk Şahin : Doruk Gürsoy
Emir Çubukçu : Ahmet Bilgen
Öyküsu Özyürek : Lorin
Ozan Ayhan : Yavuz
Gizem Soysaldı : Tuğba
Mesut Yılmaz : Ali
Doğa Karakaş : Ayaz
Sema Çeyrekbaşı : Türkan
Özgür Şahin : Serkan
Mihrimah Selin Vardar : Derin
Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlara karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.