Yakın çevresinden açıklama: Emre Belözoğlu bir şartla kalır, o da şampiyonluk gelirse

Erol Bulut'un ardından hocalık koltuğunu geçici olarak devralan Emre Belözoğlu, görevi mecburiyetten üstlendi. Belözoğlu'nun yakın çevresinden Haberler.com'a verilen görüşte; teknik direktörlük eğitimini tamamlamadan ve kendi ekibini oluşturmadan bu işe adım atmayacaktı. Şampiyonluk ihtimali zayıf gözüken takımın ligi zirvede bitirmesi halinde yerinin garanti olabileceği, medyanın Ersun Yanal ve Erol Bulut'a yaptıklarından dolayı Belözoğlu'nun da temkinli olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ayrılığının ardından koltuğu Emre Belözoğlu'nun devralması birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Sarı-Lacivertliler'de bu sezon büyük beklentilerle kurulan kadroya Erol Bulut'un istenilen futbolu oynatamaması, özellikle iç sahada alınan peş peşe yenilgiler, genç teknik adamının hikayesinin kısa sürmesine neden oldu. Teknik direktör seçiminde acele etmek istemeyen Fenerbahçe yönetimi, Emre Belözoğlu'nun görevi sürdürebileceğine inandı ve sportif direktörlük pozisyonundan teknik sorumlu konumuna geçişini sağladı. Emre Belözoğlu'nun yakın çevresinden aldığımız görüşlerde, Belözoğlu'nun teknik direktörlük hayalinin olduğunu ancak bunun ondan bağımsız olarak erkene çekildiği belirtildi.

SPORTİF DİREKTÖRLÜĞÜ KABUL ETMEZDİ!

Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük koltuğunda ne kadar kalacağını ve lisansla ilgili sıkıntının nasıl gidereceğini sorduk, soruların cevapları şu şekilde oldu: Emre Belözoğlu'nun eğitimini tamamlamadan teknik direktörlüğü istemesi zayıf ihtimal. Erol Bulut'un kalması için en çok mücadele eden o. Yönetimde Bulut'u istemeyenler de fazlaydı. Çalıştırıcı olmak hayali var ama bunun için erken olduğunu düşünüyor. Eğitimini tamamlamadan bu işe girme niyetinde değildi. Yoksa sportif direktörlüğü en başından kabul etmezdi.

HOCALARIN KUYUSUNU KAZANLAR OLUYOR

Ersun Yanal'da da, Erol Bulut'ta da ilk günlerinde birtakım gazeteciler övgülere boğdu onları. Sonrasında da kuyularını kazdılar. Medyadan Fenerbahçe hocalarının kuyusunu kazmak için mücadele edenler var. 'Sezon başında takım çok iyi, harika' diyorlar, 10 hafta sonra yerden yere vuruyorlar. Emre Belözoğlu da bunların farkında ve bu yüzden de temkinliydi teknik direktörlük koltuğuna.

MAÇ MAÇ DEĞİL, 15 GÜN SÜRESİ VAR

Öte yandan lisans sorunu nedeniyle Emre Belözoğlu'nun röportaj verebileceği sürenin maçla değil, günle ölçüldüğü öğrenildi. Pro Lisansı olmayan Belözoğlu'nun demeç verebileceği süre ise 15 gün.