Yakacak desteğine 10 bin başvuru
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Yakacak desteğine 10 bin başvuru

14.12.2020 15:02 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:07
Yakacak desteğine 10 bin başvuru

Sivas Belediyesinin başlattığı yakacak desteğine 10 bin kişi başvururken, ekipler vatandaşların mağdur olmaması için yoğun mesai harcıyor.

Sivas Belediyesinin başlattığı yakacak desteğine 10 bin kişi başvururken, ekipler vatandaşların mağdur olmaması için yoğun mesai harcıyor.

Sivas Belediyesinin ihtiyaçlı vatandaşlar için başlatmış olduğu yakacak desteğinde başvuru yapanların sayısı 10 bini buldu. Taleplerin daha hızlı değerlendirilmesi için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli hafta sonu da mesai yapıyor. Pandemi sürecinde 10.00 - 16.00 olarak belirlenen mesai saatlerinin dışında, çalışmalar ilerleyen saatlere kadar devam etti. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu ilk haftanın ardından kuralların uygulandığı ikinci hafta da formların kayıt, değerlendirme ve komisyondaki karar süreci sürdü. Sivas Belediyesinin, 500 TL nakit para yardımı başvurusunda, müracaatçı formlarından alınan onay imzasıyla her şey titizlikle inceleniyor. Hane fertleri, Adres Nüfus Kayıt Sistemi, Gelir İdaresi Başkanlığı, İŞKUR, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sosyal Yardım, araç ve taşınmaz kayıtları sorgulanıyor. 500 TL nakit yardımından, kendi evi olanlardan aylık geliri asgari ücret olanlar ile müracaat şartlarını taşıyan ve aylık geliri net 2800 TL'yi geçmeyen kimseler faydalanacak. Yardımdan, vergi mükellefleri, birden fazla kayıtlı taşınmazı bulunanlar, 2005 model ve üzerinde araç sahipleri, kamyon veya otobüs sahipleri gibi başvuru şartlarını taşımayan kimseler yararlanamıyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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