Yahudiler polis korumasında Mescid-i Aksa'ya girdi, Müslümanlarla arbede yaşandı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa Külliyesi'ne aşırı milliyetçi Yahudilerin polis eşliğinde girmesi sonrasında İsrailli güvenlik güçleri ve Müslümanlar arasında arbede yaşandı.

Olay sırasında bir Müslüman başından yaralanırken, çok sayıda kişiye biber gazı ve plastik mermiyle müdahale edildi. Euronews.com'da Görüntüle