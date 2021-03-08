YAĞMUR TANRISEVSİN: KADINA ŞİDDETİ LANETLİYORUZ

özel açıklamalarda bulunan Tanrısevsin, Samsun'da İbrahim Zarap'ın eşi E.M'yi sokak ortasında darp ettiği görüntüleri sosyal medyada gördüğünü ifade ederek, "Öncelikle o videoyu gördüm ve çok üzücüydü, izleyemedim. Kadınlar Günü'ne yaklaşırken böyle bir olayın olması hepimizin sinirlerini bozdu.