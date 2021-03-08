YAĞMUR TANRISEVSİN: KADINA ŞİDDETİ LANETLİYORUZ
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YAĞMUR TANRISEVSİN: KADINA ŞİDDETİ LANETLİYORUZ

08.03.2021 16:12 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:51
YAĞMUR TANRISEVSİN: KADINA ŞİDDETİ LANETLİYORUZ

özel açıklamalarda bulunan Tanrısevsin, Samsun'da İbrahim Zarap'ın eşi E.M'yi sokak ortasında darp ettiği görüntüleri sosyal medyada gördüğünü ifade ederek, "Öncelikle o videoyu gördüm ve çok üzücüydü, izleyemedim. Kadınlar Günü'ne yaklaşırken böyle bir olayın olması hepimizin sinirlerini bozdu.

özel açıklamalarda bulunan Tanrısevsin, Samsun'da İbrahim Zarap'ın eşi E.M'yi sokak ortasında darp ettiği görüntüleri sosyal medyada gördüğünü ifade ederek, "Öncelikle o videoyu gördüm ve çok üzücüydü, izleyemedim. Kadınlar Günü'ne yaklaşırken böyle bir olayın olması hepimizin sinirlerini bozdu. Çok üzücü. 2021 yılındayız. Senelerdir olan bir problemimiz. Kadına şiddete bir çözüm bulunmadı. Kadınlar özgür, eşit olmalı. İstedikleri gibi bir hayat yaşayabilmeliler. Gerçekten çok üzücü. Umarım daha güzel, kadınlara daha çok değer verilen günlere geçeceğiz" diye konuştu.

"ŞİDDETİ LANETLİYORUZ"

Şiddeti lanetlediğini ifade eden Yağmur Tanrısevsin, "Sadece kadına değil, hayvanlara ya da çocuklara da şiddet olmamalı. Şiddete karşıyız, şiddeti lanetliyoruz. Umarım buna bir çözüm bulunur" şeklinde konuştu.

- Zel

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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