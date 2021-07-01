Yağız Suat Bolat TECO Karacabey Belediyespor'da
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Yağız Suat Bolat TECO Karacabey Belediyespor'da

Yağız Suat Bolat TECO Karacabey Belediyespor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2. Lig'de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, Hacettepespor'dan orta saha oyuncusu Yağız Suat Bolat'ı kadrosuna kattı.

2. Lig'de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, Hacettepespor'dan orta saha oyuncusu Yağız Suat Bolat'ı kadrosuna kattı.

TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, Yağız Suat Bolat ile 1 yıllık mukavele imzaladıklarını söyledi. Kulüp tesislerinde yapılan imza töreninde konuşan TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, "Transfer çalışmalarımız sürüyor. Bugün eksik olarak gördüğümüz orta saha mevkiine transfer yaptık. Yapılan transfer her iki taraf için de hayırlı olsun. Transfer çalışmalarımız sürüyor" dedi. - BURSA

Yağız Suat Bolat TECO Karacabey Belediyespor'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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