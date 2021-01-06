Yağız Sabuncuoğlu kimdir? Muhabir Yağız Sabuncuoğlu kaç yaşında, nereli?
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Yağız Sabuncuoğlu kimdir? Muhabir Yağız Sabuncuoğlu kaç yaşında, nereli?

06.01.2021 14:26 | Son Güncelleme: 06.01.2021 14:31
Yağız Sabuncuoğlu kimdir? Muhabir Yağız Sabuncuoğlu kaç yaşında, nereli?

Spor dünyasının yakından tanıdığı Yağız Sabuncuoğlu, sosyal medyanın gündemi oldu. Sabuncuğlu hakkında, Muhabir Yağız Sabuncuoğlu kaç yaşında, nereli gibi konular merak edildi. Peki, Yağız Sabuncuoğlu kimdir?

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen ve sporseverlerin yakından tanıdığı Yağız Sabuncuoğlu, vatandaşların merak konusu oldu. Yağız Sabuncuoğlu kimdir? Muhabir Yağız Sabuncuoğlu kaç yaşında, nereli?

YAĞIZ SABUNCUOĞLU KİMDİR?

1991'te Eskişehir'de doğdu. Kariyerine NTV Spor'da stajyer olarak başladı. Ardından DAZN'da (Perform Media) 3 sene çalıştı. Ardından Habertürk'e geçti. Habertürk ile eşzamanlı S Sport'ta maç spikerliği yaptı. 2018'de Haber Global'e geçti ve 2 sene boyunca görev yaptı. 2019'da International Sports Summit'de 'Yılın En İyi TV Muhabiri' seçildi. 2020 Şubat'tan beri TRT Spor'da muhabirlik görevini sürdürüyor.

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