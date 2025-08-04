Yağız Sabuncuoğlu hangi kanalda çıkıyor, hangi platformda, nerede, saat kaçta yorum yapıyor?

Spor yorumlarına ilgi duyan izleyiciler ise Yağız Sabuncuoğlu'nu hangi yayın organlarında görebileceklerini merak ediyor. Peki, Yağız Sabuncuoğlu'nun yorumlarına nereden ulaşılır, hangi kanalda ekranlara geliyor ya da hangi dijital platformlarda yer alıyor?

YAĞIZ SABUNCUOĞLU HANGİ KANALDA ÇIKIYOR?

Yağız Sabuncuoğlu, NOW TV ekranlarında yorum yapıyor.

NOW SPOR yayınında, Transfer Dosyası Programına çıkan Yağız Sabuncuoğlu, Çarşamba, Cumartesi ve Pazar günleri 23.30'da izleyici ile buluşuyor.

YAĞIZ SABUNCUOĞLU KİMDİR?

1991 yılında Eskişehir'de doğan Yağız Sabuncuoğlu, genç yaşına rağmen Türk spor medyasının öne çıkan isimlerinden biri olmayı başarmıştır. Medya dünyasındaki yolculuğuna NTV Spor'da stajyer olarak başlayan Sabuncuoğlu, burada edindiği tecrübelerle kısa sürede dikkatleri üzerine çekmiştir.

Kariyerine yön veren önemli adımlardan biri, uluslararası bir spor medya platformu olan DAZN (Perform Media) bünyesinde üç yıl süren aktif görevi olmuştur. Bu süreçte edindiği saha tecrübesi ve mesleki disiplin, onun medya dünyasındaki itibarını pekiştirmiştir. Daha sonra Habertürk'te görev alarak kariyerine yön vermeye devam eden Sabuncuoğlu, eş zamanlı olarak S Sport ekranlarında maç spikerliği yaparak spor anlatımı konusundaki yetkinliğini de göstermiştir.