Yabancılar Çarşısı'nda işler yüzde 70 azaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yabancılar Çarşısı'nda işler yüzde 70 azaldı

28.09.2020 17:46 | Son Güncelleme: 28.09.2020 17:50
Yabancılar Çarşısı'nda işler yüzde 70 azaldı

Pandemi nedeniyle zor günler yaşadıklarını dile getiren Samsun Yabancılar Çarşısı Dernek Başkanı Alaaddin Sayın, "Geçen sene bin parça satan dükkan şu anda 300 parçalara düştü" dedi.

Pandemi nedeniyle zor günler yaşadıklarını dile getiren Samsun Yabancılar Çarşısı Dernek Başkanı Alaaddin Sayın, "Geçen sene bin parça satan dükkan şu anda 300 parçalara düştü" dedi.

Eve ekmek götürecek kadar bir kazançları olduğu için şükrettiklerini dile getiren Başkan Sayın, "Pandemi döneminde 3 ay kapalı kaldık. Bu süre sonunda valiliğin takdiriyle bir dükkan açık, bir dükkan kapalı olmak üzere faaliyete başladık. Vaka sayılarının azalması ve normalleşmeyle şu an tüm dükkanlarımız açık. Pandemi döneminde esnafımız çok zor günler geçirdi. Şükür olsun ki şimdi hiç yoktan evimize ekmek getirecek durumdayız ama işlerimiz çok düştü. Geçen sene bin parça satan dükkan şu anda 300 parçalara düştü. Tüm önlemlerimiz alınmış vaziyette devam ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Yabancılar Çarşısı'nda işler yüzde 70 azaldı
Yabancılar Çarşısı'nda işler yüzde 70 azaldı
Yabancılar Çarşısı'nda işler yüzde 70 azaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Volkan Bozkır Charles Michel Süleyman Soylu Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Halil Sezai Meryem Uzerli Çağatay Ulusoy İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Murat Şahin Mbaye Diagne Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Çocuk Azerbaycan Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yabancılar Çarşısı'nda işler yüzde 70 azaldı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 18:06:20. #1.15#
title