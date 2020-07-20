Yabancı sayısının düşürülmesiyle ilgili olarak Süper Lig kulüplerinin itirazına yanıt gecikmedi TFF Başkanı Nihat Özdemir, yabancı kuralının düşürülmesiyle ilgili, "Yabancı sınırı hakkında TFF kararını verdi ve uygulayacak. Kulüplerimiz neden karara itiraz ediyorlar anlamış değilim. Birçok kulübümüz Tahkim'e gitti. Tahkim Kurulu müracaatları reddederse, 2020/21 sezonu 8 yabancıyla oynanacak" ifadelerini kullanarak kulüpleri eleştirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yabancı sayısının düşürülmesiyle ilgili olarak Süper Lig kulüplerinin Tahkim Kurulu'na yaptığı başvuruyu eleştirdi.Bu sezon kulüplerin sahaya 7.52'lik yabancı oyuncu ortalamasıyla çıktığını söyleyen Özdemir, "TFF, kararını verdi. Bir defa yabancı sözleşme sıralamasında değişiklik yapmadık. 14 tane yapabilirler. Sahada 8 olacak, 6'sı kulübede olabilir. Bir takımda 3 Türk futbolcu herhalde oynama hakkı vardır. Kulüplerimizin birçoğu neden itiraz ediyor anlamadım. 2019/20'de oynanan bütün maçlarda ilk 11'lerde yabancı sayılarının ortalaması 7.52! Bizim rakam 8. Neden bu 7.52 varken, 8 demişken bu itirazları yapıyorlar" dedi.

BİRÇOK KULÜBÜMÜZ TAHKİM'E GİTTİ

Federasyonun bir karar aldığını ve uygulanacağını belirten TFF Başkanı, "Ben disipline gelmem" diyor. TFF, kararı aldı ve uygulayacak. Yolu var. Hukuk var. Tahkim var. Birçok kulübümüz Tahkim'e gitti. Tahkim, önemli bir kurum. Kararını verecek. Değişik bir karar çıkarsa, tabii ki oturup gözden geçireceğiz. Fakat Tahkim Kurulu, yönetimimizi onarsa, itiraz müracaatlarını reddederse 2020/21 sezonu 8 yabancıyla oynanacak" şeklinde konuştu.

NİHAT ÖZDEMİR'İN TÜRK FUTBOLU HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

Kulüplerin altyapıya önem vermesi gerektiğini ifade eden Nihat Özdemir, "Hem medya mensuplarına, hem de kulüp yöneticilerine sesleniyorum. Yalnız 8 yabancı diye bakmasınlar. Birçok alt noktası var. Siteden açıkladık. Kulüpler göz gezdirsin. Türk futboluna önem verdiğimiz kadar, altyapıdan gelene de önem veriyoruz. Mali şartlarda FFP'ye göre kulüpler maddi durumlarını ayarlamalılar. Altyapıya yönelmeliler. Biz hepsini düşündük. Kolay yoldan "11 yabancı oynatayım" diyor. TFF, buna hayır dedi ve dur demesini bildi. Bu kararı aldık" ifadelerini kullandı.