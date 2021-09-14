Yabancı oyuncu sınırı getiren TFF'nin tercihi yabancı hocadan yana! Kamuoyu ikiye bölündü - Haberler Spor
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Yabancı oyuncu sınırı getiren TFF'nin tercihi yabancı hocadan yana! Kamuoyu ikiye bölündü

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Milli Takım'la görüşmek için İstanbul'a gelen 58 yaşındaki Alman teknik adam, tartışma konusu oldu. Bir kısım futbolsever, ciddi bir kariyeri olmayan Kuntz tercihini hatalı buldu. Yabancı oyuncu sınırı getiren TFF'nin yabancı hoca tercihi eleştiri aldı. Kuntz'un disiplini, taktik bilen bir hoca olduğunu belirten futbolseverler de var.

Stefan Kuntz, futbol kamuoyunu ikiye böldü. Yabancı oyuncu sınırı getiren Tff, bu tercihten ötürü tepki çekti. Ayrıca Kuntz'un CV'sini yeterli bulmayanlar da var.

"TAKTİK BİLEN HOCA"

Kuntz'un gelişini olumlu yorumlayanların sayısı da bir hayli fazla. Gençlere önem veren, taktik bilgisi yüksek, disiplini bir hoca olduğu belirtiliyor.

İşte Kuntz hakkındaki görüşler:

Yabancı oyuncu sınırı getiren TFF'nin yabancı hoca tercihi ortalığı karıştırdı! Kamuoyu ikiye bölündü

Yabancı oyuncu sınırı getiren TFF'nin yabancı hoca tercihi ortalığı karıştırdı! Kamuoyu ikiye bölündü

Yabancı oyuncu sınırı getiren TFF'nin yabancı hoca tercihi ortalığı karıştırdı! Kamuoyu ikiye bölündü

Yabancı oyuncu sınırı getiren TFF'nin yabancı hoca tercihi ortalığı karıştırdı! Kamuoyu ikiye bölündü

Yabancı oyuncu sınırı getiren TFF'nin yabancı hoca tercihi ortalığı karıştırdı! Kamuoyu ikiye bölündü

Yabancı oyuncu sınırı getiren TFF'nin yabancı hoca tercihi ortalığı karıştırdı! Kamuoyu ikiye bölündü

Yabancı oyuncu sınırı getiren TFF'nin yabancı hoca tercihi ortalığı karıştırdı! Kamuoyu ikiye bölündü

Yabancı oyuncu sınırı getiren TFF'nin yabancı hoca tercihi ortalığı karıştırdı! Kamuoyu ikiye bölündü

Yabancı oyuncu sınırı getiren TFF'nin yabancı hoca tercihi ortalığı karıştırdı! Kamuoyu ikiye bölündü

Yabancı oyuncu sınırı getiren TFF'nin yabancı hoca tercihi ortalığı karıştırdı! Kamuoyu ikiye bölündü

Yabancı oyuncu sınırı getiren TFF'nin tercihi yabancı hocadan yana! Kamuoyu ikiye bölündü
Haberler.com - Spor Haberleri
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
Löw konuşuluyordu! Alman teknik adam Stefan Kuntz, Milli Takımımız için İstanbul'a geldi

Löw konuşuluyordu! Alman teknik adam Stefan Kuntz, Milli Takımımız için İstanbul'a geldi
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Haber: Yabancı oyuncu sınırı getiren TFF'nin tercihi yabancı hocadan yana! Kamuoyu ikiye bölündü - Haberler Spor
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