Yabancı oyuncu sınırı getiren TFF'nin tercihi yabancı hocadan yana! Kamuoyu ikiye bölündü
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Milli Takım'la görüşmek için İstanbul'a gelen 58 yaşındaki Alman teknik adam, tartışma konusu oldu. Bir kısım futbolsever, ciddi bir kariyeri olmayan Kuntz tercihini hatalı buldu. Yabancı oyuncu sınırı getiren TFF'nin yabancı hoca tercihi eleştiri aldı. Kuntz'un disiplini, taktik bilen bir hoca olduğunu belirten futbolseverler de var.
Stefan Kuntz, futbol kamuoyunu ikiye böldü. Yabancı oyuncu sınırı getiren Tff, bu tercihten ötürü tepki çekti. Ayrıca Kuntz'un CV'sini yeterli bulmayanlar da var.
"TAKTİK BİLEN HOCA"
Kuntz'un gelişini olumlu yorumlayanların sayısı da bir hayli fazla. Gençlere önem veren, taktik bilgisi yüksek, disiplini bir hoca olduğu belirtiliyor.
İşte Kuntz hakkındaki görüşler:
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