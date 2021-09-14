Yabancı oyuncu sınırı getiren TFF'nin tercihi yabancı hocadan yana! Kamuoyu ikiye bölündü

Stefan Kuntz, futbol kamuoyunu ikiye böldü. Yabancı oyuncu sınırı getiren Tff, bu tercihten ötürü tepki çekti. Ayrıca Kuntz'un CV'sini yeterli bulmayanlar da var.

"TAKTİK BİLEN HOCA"

Kuntz'un gelişini olumlu yorumlayanların sayısı da bir hayli fazla. Gençlere önem veren, taktik bilgisi yüksek, disiplini bir hoca olduğu belirtiliyor.

İşte Kuntz hakkındaki görüşler:

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