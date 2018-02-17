- Yabancı futbolcular, Gaziantep şivesi ile taraftarları maça davet etti

GAZİANTEP - Gazişehir Gaziantepli futbolcular, hazırladıkları videoda Gaziantep şivesi ile konuşarak, taraftarları maça davet etti

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında İstanbulspor'u ağırlayacak Gazişehir Gaziantep'te futbolcular, taraftarları maça davet eden bir klipte oynadı. Gazişehir Gaziantep'in yabancı uyruklu futbolcuları, Gaziantep yöresine ait şive ile çağrıda bulundu. Klipte yer alan Togolu orta saha oyuncusu Prince Segbefia, "Pazar günü kebap yok maç var" derken, Moritanyalı orta saha oyuncusu Adama Ba, "Yeriiii ağaaam maça" ifadelerini kullandı. Brezilyalı futbolcu Junior Jefferson ise, "Yeriii Mamed maça" ifadelerini kullanarak, çağrıda bulundu. Son olarak konuşan Muhammed Himmet ise "Gücümüzü güç katın, kazanan Gaziantep olsun" çağrısında bulundu

Webo'nun cep telefonunda ilginç müzik

Kulübün sosyal medya hesabından "Birlikte Başaracağız Gaziantep" başlıkla yayınlanan ikinci video da ise defans oyuncusu Ahmet Kesim ile Pierre Webo yer aldı. Telefonla Webo'yu arayan Ahmet Kesim, "Bu maç Gaziantepliler stadı dolduracak inşallah, birlikte başaracağız" ifadelerine yer verdi. Webo ise, önemli bir maç olduğunu ve en az 10 bin taraftarı maça beklediklerini söyledi. Webo'nun çalan telefonunda zil sesi olarak "Hele Bakın Kim Gelmiş" şarkısının yer alması ise dikkat çekti.

Gazişehir Gaziantep -İstanbulspor müsabakası yarın saat 15.30'da Gaziantep Kalyon Stadyumunda oynanacak.