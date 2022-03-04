Spor Toto Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Y. Malatyaspor - Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Y.Malatyaspor - Adana Demirspor maçı şifresiz mi? Y.Malatyaspor - Adana Demirspor maçı hakemi kim? Y.Malatyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırılıyor. Y.Malatyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Y.Malatyaspor - Adana Demirspor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

04-03-2022 Y.MALATYASPOR VS ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Y.Malatyaspor ile Adana Demirspor arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

Y.MALATYASPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI BEİN SPORTS 1 CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Y.MALATYASPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Y.Malatyaspor-Adana Demirspor Maçı, 04 Mart Cuma günü oynanacak.

Y.MALATYASPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Y.Malatyaspor-Adana Demirspor Maçı, saat 20:00 başlayacak.

Y.MALATYASPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Y.Malatyaspor ve Adana Demirspor, karşı karşıya geleceği Spor Toto Süper Lig maçı, Malatya'da, Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com - Gündem