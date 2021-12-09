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XRP SEC davası ne zaman? XRP Ripple davası bitti mi?

XRP SEC davası ne zaman? XRP Ripple davası bitti mi?
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Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, Kasım ayında CNBC'ye Ripple ile SEC arasında devam eden dava hakkında detaylar vermişti. XRP SEC davası ne zaman? XRP Ripple davası bitti mi? sorularının yanıtı merak edilirken, Garlinghouse, bu davanın önlerinde büyük bir engel olarak durduğunu belirtti.

Xrp SEC davası ne zaman? XRP davası bitti mi? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer almaya devam ediyor. XRP tokeni o dönem 3 dolar fiyatına ulaştıktan sonra ciddi bir düşüş eğilimine girmiş hatta SEC'in açtığı davanın ilk günlerinde kripto paranın fiyatı bu gelişmeden son derece olumsuz şekilde etkilenmişti.

XRP SEC DAVASI NE ZAMAN?

İşte, Ripple XRP dava tarihi hakkında bazı bilgiler. Ripple davasındaki son gelişmeye göre mahkeme, davalıların ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunu (SEC) belirli belgelerin sunulmasına yönelik talebi tartışmak için telefon konferansı yapılmasına karar verdi. Duruşma, 31 Ağustos 2021 Salı günü yapılmıştı. Ripple CEO'su henüz tamamlanmayan Ripple davasının, gelecek yıl sonuçlanacağı konusunda umutlu.

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