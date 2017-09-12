Xperia Xz Premium İçin Yeni Güncelleme!

Sony"nin Şubat ayında Barselona"da düzenlenilen MWC 2017 etkinliğinde duyurusunu gerçekleştirdiği amiral gemisi modeli Xperia XZ Premium, sahip olduğu üst seviye donanımı ve dikkat çekici yenilikleri ile şirketin bugüne kadar en çok ses getiren akıllı telefonlarından birisi olmayı başardı.



Uzun kullanım testini kısa bir süre önce sizler ile paylaştığımız akıllı telefon hakkında kullanıcılardan gelen geri bildirimleri değerlendiren Sony, yeni bir güncellemenin dağıtımına başladı.



Gelin, şimdi Sony Xperia XZ Premium için yayınlanılan güncellemenin detaylarına ve sunduğu değişikliklere yakından göz atalım.



Daha iyi bir Wi-Fi performansı!



Cihazın yazılım yapı numarasını 45.0.A.7.120"den 45.0.A.7.137 sürümüne taşıyan güncelleme Google"ın Eylül ayı güvenlik yamalarına ve birçok hata düzeltmesine ev sahipliği yapıyor.







Bunun yanı sıra güncelleme ile birlikte Xperia XZ Premium"un Wi-Fi performansının çok daha iyi bir hale geldiğini belirten Sony"nin, cihazı Android 8.0 Oreo sürümüne güncelleyeceği tarih ise bilinmezliğini koruyor.



Xperia XZ Premium sahipleri, yaklaşık 115 MB boyutunda olan güncellemeyi Ayarlar > Cihaz Hakkında > Yazılım Güncelleme yolunu izleyerek kontrol edebilirler.