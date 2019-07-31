Xinhua-ABD ve Çin ticari görüşmeleri tamamladı, müzakereler Eylül'de devam edecek

Çin yerel medyası, ABD ve Çin yetkililerinin ticari görüşmeleri sonlandırdığını ve müakerelere Eylül'de devam edileceğini açıkladı.

Xinhua'da yer alan habere göre, ABD ve Çinli delegasyonlar, Şangay'da "etkili ve dürüst" bir görüşme gerçekleştirerek "karşılıklı çıkarlar üzerindeki önemli sorunlar" üzerinde "derin" fikir alışverişi yaptı. Görüşmelerde, Çin'in ABD'den yapılan tarım ürünleri ithalatını artırması ve ABD'nin söz konusu satın alımlar için Çin'e uygun şartları sağlaması tartışıldı. Bunun yanında yetkililerin, görüşmeleri tamamladığı ve Eylül'de müzakerelere devam edileceği vurgulandı.

Söz konusu gelişmeler, Çin'in ABD'yi geçen yılki ticari görüşmeler boyunca duruşunu "sürekli değiştirmekle" suçlamasının ardından geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'i iki ülke arasındaki mevcut anlaşmayı sürekli değiştirmekle suçlamasının ardından yapılan açıklamada ayrıca, ABD'nin müzakere süreci boyunca yeterince "samimiyet ve inanç" göstermediği öne sürülmüştü.



Kaynak: DHA