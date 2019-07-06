Xiaomi, Sorunlu M365 Scooter'ları Türkiye de Dahil Birçok Ülkede Geri Çağırıyor

Xiaomi, mi Electric Scooterlar'ında yaşanan bir soruna dikkat çekerek modelin birçok versiyonunu geri çağırmaya başladı. Geri çağırılan ünitelerdeki sorun, ciddi güvenlik problemlerine sebep olabilir. Söylenene göre mi Electric Scooter'ın ana gövdesine bağlı dikey bileşeni, kullanım sırasında kırılabiliyor. Sorun, mekanizmaya bağlı bir vidanın zamanla gevşemesinden kaynaklanıyor.

Xiaomi'nin konuyla alakalı olarak yaptığı resmi açıklamaya göre bu soruna sahip mi Electric Scooter'lar, 27 Ekim 2018 ve 5 Aralık 2018 tarihleri arasında üretildi. Bu soruna sahip toplam mi Electric Scooter sayısı 10.257 ve bu araçların 7.406'sı İngiltere'de bulunuyor. Aşağıdan hangi ülkede kaç adet sorunlu araç olduğu bilgisine ulaşabilirsiniz.

Almanya: 613



İspanya: 509



İrlanda: 443



Danimarka: 258



Kazakistan: 200



Myanmar: 175



Kolombiya: 97



Türkiye: 80



Laos: 79



İtalya: 37



Macaristan: 34



Yunanistan: 31



Kore: 30



Makao: 25



Birleşik Arap Emirlikleri: 22



Belçika: 17



Portekiz: 16



Singapur: 14



Rusya: 1



Tayland: 1



Ülkesi belirtilmemiş: 169

Xiaomi'nin verdiği adet bilgileri tam olarak doğru olmayabilir çünkü bazen elektronik ürünler, ülkeden ülkeye kullanıcılar tarafından gönderilebiliyor.

Sorundan etkilenen araçların seri numaraları 21074/00000316 – 21074/00015107 ve 16133/00541209 – 16133/00544518 aralığında. Dilerseniz sizin de mi Electric Scooter'ınızın sorundan etkilenip etkilenmediğini cihazın sol tarafında yer alan seri numarasını kullanarak bu sayfadan öğrenebilirsiniz. Cihazınız sorundan etkileniyorsa e-posta adresinizi vermeniz sonucunda size 72 saat sonunda Xiaomi tarafından bir dönüş yapılıp tamirat sürecinin nasıl işleyeceğiyle ilgili bilgi verileceği bildirildi.