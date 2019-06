Xbox Live Gold Üyeleri İçin Temmuz Ayında Ücretsiz Olacak Oyunlar Belli Oldu

Microsoft, Xbox Live Gold üyeleri için Temmuz ayında ücretsiz olarak kullanıcılara sunulacak oyunları duyurdu. Daha önce de olduğu gibi Microsoft, ikisi Xbox 360 ikisi Xbox One için olmak üzere toplam 4 farklı oyunu ücretsiz olarak Xbox Live Gold üyelerine sunacak.

Açıklanan oyunlar arasında Konami'nin efsane oyunlarından Castlevania: Symphony of the Night da bulunuyor. Bunun haricinde INSIDE, Big Crown: Showdown ve Meet the Robinsons oyunları, Xbox Live Gold üyelerine ücretsiz olarak sunulacak.

1. INSIDE (Xbox One)

Normal fiyatı: 49 TL

Popüler oyun Limbo'nun yapımcısı Playdead tarafından geliştirilen INSIDE, iki boyutlu bir bulmaca platform oyunu.

2. Big Crown: Showdown (Xbox One)

Normal fiyatı: 52,50 TL

Orta çağdan şövalyeler ile eğlenceli birçok oyunculu oyun deneyimi yaşatan Big Crown: Showdown, bu ay Xbox Live Gold tarafından verilen en yüksek fiyatlı oyun konumunda.

3. Castlevania: Symphony of the Night (Xbox 360)

Normal fiyatı: 18,25 TL

1997 yılında Konami tarafından yayınlanan ve efsaneleşen oyun, güzel bir nostalji yaşamak isteyenler için biçilmiş kaftan.

4. Meet the Robinsons

Adını Robinson Ailesi filminden alan oyun, Wilbur Robinson'un maceralarını konu alıyor.

Xbox Live Gold'un güncel üyelik ücretleri ise şu şekilde:

1 Aylık: 59 TL



3 Aylık: 149 TL



12 Aylık: 439 TL

Xbox Live Gold üyeleri için her ay yayınlanan ücretsiz oyunları sizlere sunmaya devam edeceğiz, takipte kalın.