WRC 10'dan Subaru Impreza'lı tanıtım videosu yayınlandı
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WRC 10'dan Subaru Impreza'lı tanıtım videosu yayınlandı

WRC 10'dan Subaru Impreza'lı tanıtım videosu yayınlandı
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Eylül ayının başında çıkacak World Rally Championship olarak bilinen WRC 10, ralli yarışlarının efsanesi haline gelen Subaru Impreza'nın olduğu bir tanıtım videosu yayınlandı.

Fransız geliştirici Kylotonn tarafından geliştirilen ve Nacon tarafından yayınlanan popüler yarış oyunu WRC 10 için, efsanevi ikonik yarış arabası Subaru Impreza'nın da yer aldığı bir tanıtım videosu yayınlandı.

Ralli hayranlarının favori oyunlarından biri olan WRC serisinden paylaşılan son tanıtım videosunda Subaru Impreza gözler önüne serildi. Efsane ralli pilotu Colin McRae'nin diğer sürücüleri yenerek kariyerinin en çarpıcı zaferlerinden birini elde ettiği 1997 Sanremo Ralli'sinin oynanış görüntüleri gösterildi.

WRC 10, 2 Eylül'de PlayStation4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox X|S, Nintendo Switch, Microsoft Windows ve PC için çıkış yapacak.

WRC 10 SUBARU IMPREZA TANITIM VİDEOSU

WRC 10 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i5-2300/ AMD FX-6300
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 1030, 2 GB/ AMD Radeon R7 360, 2 GB
  • DirectX: Sürüm 12

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i7-4790k/ AMD Ryzen 5 2600
  • Bellek: 6 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070, 8 GB/ AMD Radeon RX Vega 56, 8 GB
  • DirectX: Sürüm 12
Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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