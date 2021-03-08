WOW-Dünya Kadınlar Festivali İstanbul sona erdi
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WOW-Dünya Kadınlar Festivali İstanbul sona erdi

08.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:00
WOW-Dünya Kadınlar Festivali İstanbul sona erdi

British Council ve Sabancı Vakfı iş birliği ile gerçekleşen WOW-Dünya Kadınlar Festivali İstanbul sona erdi.

British Council ve Sabancı Vakfı iş birliği ile gerçekleşen WOW-Dünya Kadınlar Festivali İstanbul sona erdi.

WOW Dünya Kadınlar Festivali İstanbul, 5-7 Mart'ta dijital olarak düzenlendi.

5 Mart'ta WOW Vakfı Başkanı ve kurucusu Jude Kelly, British Council Türkiye Direktörü Cherry Gough, British Council Mütevelli Heyeti Başkanı Stevie Spring ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'nın açılış konuşmaları ile başlayan WOW-Dünya Kadınlar Festivali İstanbul'da "Şehirde Kadın Olmak" teması ele alındı.

Festival, 3 günde 100 bini aşkın izlenmeye ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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