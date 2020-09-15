Wolfsburg'lu Camacho, 30 yaşında futbola veda etti
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Wolfsburg'lu Camacho, 30 yaşında futbola veda etti

Wolfsburg forması giyen İspanyol milli futbolcu Ignacio Camacho, 30 yaşında futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Wolfsburg'lu Camacho, 30 yaşında futbola veda etti
15.09.2020 22:31 | Son Güncelleme: 15.09.2020 22:36

Wolfsburg forması giyen İspanyol milli futbolcu Ignacio Camacho, 30 yaşında yeşil sahalara veda etti.

Yaşadığı sakatlıklardan dolayı yaklaşık 3 yıldır maça çıkamayan orta saha oyuncusu, Alman ekibinin internet sitesine yaptığı açıklamada, "Sahalara geri dönebilmek için durmadan savaştım. Ama şimdi her şeyi yaptığımı bilerek futbolu bırakmak zorundayım." ifadelerini kullandı.

Wolfsburg, oyuncunun futbolcu sözleşmesinin feshedildiğini ancak Camacho'nun kulüpte farklı görevler alacağını duyurdu.

Camacho, 2017'de takımının Hannover 96 ile karşılaştığı mücadelede sol ayak bileğinden sakatlanarak 5 kez ameliyat edilmişti.

AVRUPA LİGİ VE SÜPER KUPA SEVİNCİ YAŞADI

Profesyonel futbola altyapısından yetiştiği Atletico Madrid'de başlayan Camacho, İspanyol ekipte bir UEFA Avrupa Ligi ve bir Avrupa Süper Kupa kazanmıştı. İspanya forması da giyen orta saha, 2011'de Malaga'ya transfer olmuş 6 yıl orada forma giydikten sonra 2017'de Wolfsburg'a katılmıştı.

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