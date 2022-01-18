ANTALYA (DHA) - SPOR WinterLeague Convention, Antalya'da başladı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK ( Antalya ), (DHA) - SPOR turizmine önemli katkı sağlayacağına inanılan WinterLeague Convention, Antalya'da başladı. Fraport TAV Antalya spor Başkanı Aziz Çetin, "Antalya, Türkiye ve Avrupa'nın en önemli spor merkezlerinden biri" dedi.

Belek turizm merkezindeki bir otelin konferans salonunda gerçekleştirilen WinterLeague Convention projesine, futbol kulüpleri temsilcisi, antrenörler, medya mensupları, oyuncu temsilcileri ve scoutlar gibi birçok spor profesyoneli katıldı. Spor turizmine katkı sağlayacağına inanılan WinterLeague Convention, Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Bu yıl ilki yapılan etkinlik, fuar, forum ve eğitim organizasyonlarıyla uluslararası birçok spor profesyonelini, spor kulüpleri, spor medya kuruluşları, üniversiteler, sağlık hizmeti sağlayıcıları, spor teknoloji firmaları, tedarikçiler ve sporseveri buluşturdu.

Organizasyonun açılış konuşmasını yapan Fraport TAV Antalyaspor Kulüp Başkanı Aziz Çetin, "İlk olmasına rağmen heyecan verici bir organizasyon. Gelecekle ilgili bize yenilikler ve projeler sunan bir organizasyon. Bana göre Türk spor turizmi için not edilmesi gereken bir tarih. Biz Antalyaspor olarak ev sahibi olmaktan onur duyuyoruz. Dünyanın en güzel şehrine bizleri getiren şey ortak tutkumuz olan futbol. Futbolu sadece sahada 11'er kişiden oluşan 2 takımın mücadelesi olarak gördüğümüz günler çok geçmişte kaldı. Artık yeni bir sektörün hep beraber paydaşlarıyız. Her birimizin bu sektörün içerisinde daha güçlü yer alabilmek adına önemli sorumlulukları var" diye konuştu.

Antalya'daki sportif faaliyetleri anlatan Çetin, şöyle konuştu:

"Antalya, Türkiye ve Avrupa'nın en önemli spor merkezlerinden biri. Hatta Türkiye'nin en önemli spor merkezi. Antalya'nın doğal güzellikleri, tesis ve konaklama imkanları futbola kapılarını sonuna kadar açmıştır. Her yıl bin 500 civarında takımı ağırlayan Antalya'nın daha önce hiçbir fikir alışverişinde bulunmamış kulüplerimizdeki profesyonellerini bir araya getirdik. Biz de bu şehrin en büyük markası olarak ev sahipliği yapmaktan mutluyuz. Antalyaspor'da kulüp başkanı olarak yöneticilerle sadece sahada sportif başarıları hedefleyerek göreve gelmedik. Biz kulübümüzün mali ve idari olarak kısa ve uzun vadeli hedeflerimizle sportif ve ekonomik yapımızın daha sağlıklı olması için çaba gösteriyoruz."

Etkinlikte TFF Futbol Gelişim Ligleri ve Denetim Müdürü Dr. Erden Or'un moderatörlüğünü yaptığı panel gerçekleştirildi. Panele TFF Fitness Koçu Alper Aşçı, Polonyalı eski milli futbolcu Piotr Nowak ile CB Sports Performans direktörü Chris Barnes katıldı. Etkinlik 21 Ocak'ta sona erecek.