Wimbledon'da yürekler ağza geldi! İstifra edip yere bırakan Tunuslu tenisçi korkuttu
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Wimbledon'da yürekler ağza geldi! İstifra edip yere bırakan Tunuslu tenisçi korkuttu

Wimbledon'da yürekler ağza geldi! İstifra edip yere bırakan Tunuslu tenisçi korkuttu
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Wimbledon'da Garbine Muguruza'yı 6-3, 6-2 ve 5-7'lik setlerle mağlup eden Tunuslu Ons Jabeur'un hasta haliyle yaptığı maçta yürekler ağza geldi. Midesinde iltihap olan tenisçi maç oynanırken bir anda kenara gidip istifa etti. Hareket etmekte zorlanan sporcu tribündekileri de korkuttu. Sonra maça dönme kararı aldı ve kazandı. Galibiyeti alır almaz kendisini yere atan Tunuslu sporcu yine endişelendirdi ama yorgunluğu için uzandığını işaret etti. Jabeur'un bu özverisi alkış topladı.

Wimbledon'da yürekler ağza geldi. Tunuslu Ons Jabeur'un hasta haliyle çıkıp kazandığı maçta yaşadığı sağlık problemleri tribündekileri ve ekran başındakileri korkuttu. Gabrine Muguruza'yı mağlup eden Jabeur'un hasta haliyle maça çıkıp, pes etmeyişi aynı zamanda alkış da topladı.

Wimbledon'da yürekler ağza geldi! İstifra edip yere yığılan Tunuslu tenisçi korkuttu

BİR ANDA KENARA KOŞTU

Tunuslu tenisçi mücadele devam ederken bir anda kenara koşup istifra etti. Sağlık ekipleri durumunu sordu ve oyuna devam etmek istedi. Maç içinde zaman zaman duraksasa da oyuna devam etti ve karşılaşmayı kazandı. Maç biter bitmez kendisini yere bıraktı ve bir süre zeminde kaldı. Tunuslu tenisçinin bu özverisi büyük takdir topladı.

Wimbledon'da yürekler ağza geldi! İstifra edip yere yığılan Tunuslu tenisçi korkuttu
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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