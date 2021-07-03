Wimbledon'da yürekler ağza geldi! İstifra edip yere bırakan Tunuslu tenisçi korkuttu

Wimbledon'da Garbine Muguruza'yı 6-3, 6-2 ve 5-7'lik setlerle mağlup eden Tunuslu Ons Jabeur'un hasta haliyle yaptığı maçta yürekler ağza geldi. Midesinde iltihap olan tenisçi maç oynanırken bir anda kenara gidip istifa etti. Hareket etmekte zorlanan sporcu tribündekileri de korkuttu. Sonra maça dönme kararı aldı ve kazandı. Galibiyeti alır almaz kendisini yere atan Tunuslu sporcu yine endişelendirdi ama yorgunluğu için uzandığını işaret etti. Jabeur'un bu özverisi alkış topladı.