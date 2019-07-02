Wimbledon: 15 yaşındaki tenisçi Gauff, Venus Williams'ı eledi

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın ilk günü tamamlandı.

Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının ilk gününde birçok favori tenisçi ilk turda Wimbledon'a veda ederken asıl sürpriz, 15 yaşındaki Cori "Coco" Gauff'un Wimbledon'da 5 şampiyonluğu bulunan 39 yaşındaki Venus Williams'ı elemesi oldu.

Wimbledon'da ana tabloya kalan en genç tenisçi olan Gauff, 6-4'lük setlerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Dünya sıralamasında 301'inci sırada olan Gauff, Anna Kournikova'nın 1996 ABD Açık'taki galibiyetinden bu yana grand slam turnuvasında maç kazanan en genç kadın tenisçi oldu.

"Yeni bir şampiyon doğuyor"

ABD Açık'ı iki kez kazanan Amerikalı tenisçi Tracy Austin,"Coco'nun adı yıllardır çok konuşuluyordu. Artık uluslararası olarak da tanınmaya başladı. Gerçekten o muazzam bir sporcu. Korta çıkıp idolu Venus'e karşı oynamak... Gergin ve heyecanlı olması için çok sebep vardı. O muhteşem olmak için eğitildi ve bu sadece bir başlangıç" dedi.

Erkeklerde üç kez Winbledon şampiyonu olan John McEnroe "Gauff sadece fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da çok olgun. Oynama şekline bakın. 20 yaşında dünyanın bir numarası olmazsa buna çok şaşırırım" dedi.

7 yaşında başladı

Sporcu bir aileden gelen Gauff, 7 yaşında tenis oynamaya başladı. Eğitmeni, Georgia State Üniversitesi'nde basketbol oynamış olan babası Corey'di. Annesi Candi de geçmişte jimnastikçiydi.

Gauff iki yıl önce, sadece 13 yaşındayken, ABD Açık'ta gençler kategorisinde final oynayarak bunu başaran en genç tenisçi olmuştu.

Bir yıl ardından ise Fransız Açık tenis turnuvası Roland-Garros'ta genç kadınlar kategorisinde şampiyon oldu.

Gauff'un bu yılki hedefi Wimbledon'da oynamaktı ancak dünya sıralamasındaki yeri Wimbledon için yeterli olmadı.

Ancak sonrasında Gauff, Wimbledon eleme turları final karşılaşmasında Belçikalı rakibi Greet Minnen'i 6-1'lik iki setle yenerek ana tabloda mücadele etme hakkı kazandı.

Venus ve Serena Williams kardeşlerin idolleri olduğunu söyleyen Gauff maç sonrası yaptığı açıklamada Venus Williams'ı yenmenin kendisi için de "şok" olduğunu söyledi.

Gauff "Açıkçası bu benim hayalimdeki eşleşmeydi. Bu maçı kazanabildiğim için çok mutluyum" dedi.

İlk günün diğer maçları

Wimbledon'ın ilk gününde, tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Naomi Osaka, tek erkeklerde ise 6 numaralı seribaşı Alexander Zverev ve 7 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas elendi.

Kadınlar dünya sıralamasının 39. basamağındaki Yulia Putintseva, dünya 2 numarası Naomi Osaka'yı bir kez daha yendi. Putintseva, maçı 7-6 ve 6*2'lik setlerle 2-0 kazandı.

139. basamaktaki Magdalena Rybarikova, 10 numaralı Aryna Sabalenka'yı, dünya 85 numarası Madison Brengle da Fransa Açık'ta final oynayan 16 numaralı seribaşı Marketa Vondrousova'yı 2-0'lık skorla eledi.

Erkeklerde dünya sıralamasının 221. basamağındaki Steve Darcis, 6 numaralı seribaşı Alexander Zverev'i 3-0, dünya 89'uncusu Thomas Fabbiano da 7 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas'ı 3-2 yenerek 2. tura çıktı.

Dünya sıralamasının 1 numarası olan Novak Djokovic, Philipp Kohlschreiber'i, geçen yılın finalisti 4 numaralı seribaşı Kevin Anderson ise Pierre-Hugues Herbert'i 3-0 ile eledi.

Wimbledon'da bugün oynanacak maçlarda erkeklerin 2 numaralı seribaşı Roger Federer, Lloyd Harris, 3 numaralı seribaşı Rafael Nadal ise Yuichi Sugita ile karşılaşacak.

Kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty ile Zheng Saisai ve 5 numaralı seribaşı Angelique Kerber ile Tatjana Maria mücadele edecek.