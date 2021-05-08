WhatsApp gizlilik sözleşmesi kararından vazgeçti! 15 Mayıs'tan sonra hesaplar silinmeyecek

WhatsApp'ın tartışılan gizlilik sözleşmesi kararı gündemdeki sıcaklığını koruyor. Gizlilik sözleşmesinin kabul edileceği son tarih 15 Mayıs olarak açıklanmış ve kabul etmeyenlerin ağustos ayı itibarıyla hesaplarının silineceği belirtilmişti. Tepki çeken karar sonrası WhatsApp'tan yeni bir geri adım daha geldi ve hesapların silinmeyeceği ifade edildi.

Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma ve konuşma uygulaması WhatsApp tepkilere dayanamadı ve gizlilik sözleşmesi kararından vazgeçti.

Bilindiği üzere WhatsApp kullanıcıların verilerini Facebook ile paylaşacağı bir gizlilik sözleşmesi yayınlamış ve gelen tepkiler üzerine bu sözleşmeyi 15 Mayıs tarihine ertelemişti. 15 Mayıs tarihinden itibaren gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin hesaplarını sileceğini duyuran WhatsApp geri adım attı.

HESAPLAR SİLİNMEYECEK

Webtekno'nun Press Trust of India'dan aktardığı habere göre; WhatsApp, yeni hamlesiyle kullanıcıları şaşırttı. Press Trust of India, Twitter'dan yaptığı bir açıklama ile şirketin yeni bir karar aldığını ve 15 Mayıs'ta hiçbir hesabın silinmeyeceğini, WhatsApp'ın bundan vazgeçtiğini belirtti.

WHATSAPP YETKİLİSİ DOĞRULADI



Kullanıcıları zor durumda bırakmak istemediklerini söyleyen bir WhatsApp yetkilisi, 15 Mayıs'ta hiçbir hiçbir hesabın silinmeyeceğini ve tüm kullanıcıların 14 Mayıs'ta olduğu gibi uygulamayı kullanmaya devam edebileceklerini duyurdu. Önümüzdeki süreçle ilgili de konuşan yetkili, kullanıcılara bildirim göndermeye devam edeceklerini söyledi.

WHATSAPP BU KARARDAN TAMAMEN VAZGEÇEBİLİR

WhatsApp tarafından yapılan açıklamalarda kullanıcıların birçoğunun yeni koşulları kabul ettiği söyleniyor olsa da, kullanıcılar, WhatsApp'a olan tepkilerini göstermek için Telegram ve Signal gibi alternatif uygulamalara adeta akın ettiler. Alınan karar sonrası WhatsApp'ın bu adımdan tümüyle vazgeçebileceği şeklinde yorumlandı.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİNİN İÇERİĞİNDE NE VAR?

WhatApp'ın güncellenen gizlilik ilkesine göre, uygulama diğer Facebook şirketlerinden bilgi alacak ve bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulunacak. Diğer Facebook şirketleri ile paylaşılan bilgiler arasında; hesap kayıt bilgileri (telefon numaranız), işlem verileri, hizmetle ilgili bilgiler, hizmetleri kullanırken diğer kişilerle etkileşim kurma şekliyle ilgili bilgiler, mobil cihaz bilgileri, çerezler, konum bilgileri ve IP adresi yer alıyor.

Avrupa Birliği ülkelerindeki kullanıcılar, WhatsApp'in yeni gizlilik koşullarını kabul etmeseler dahi uygulamayı kullanabilecek. Yeni düzenlemeyi Türkiye'deki kullanıcılar ise kabul etmek zorunda.