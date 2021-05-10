WhatsApp'ın yeni açıklamasında "Süre doluyor" vurgusu! İşte sözleşmeyi kabul etmeyenlerin başına gelecekler

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan büyük tartışma yaratan gizlilik sözleşmesiyle ilgili yeni bir açıklama geldi. Sözleşmenin kabul edilmesi için son tarihin 15 Mayıs 2021 olduğunun yinelendiği açıklamada, bu tarihten sonra hala sözleşmeyi kabul etmeyenlerin yavaş yavaş sınırlandırılacağın altı çizildi. Açıklamaya göre kullanıcılar önce sözleşmeyi kabul etmeleri gerektiği konusunda bir bildirim alacak ve kısa süre sonra bu bildirim kalıcı hale gelecek. İşte sonrasında yaşanacaklar.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp, bir süredir kullanıcılarına 'zorunlu' tuttuğu gizlilik sözleşmesi ile gündemde. 2 milyara yakın kullanıcısı bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp konu ile ilgili yeni bir açıklama yayınladı.

AÇIKLAMADA SON GÜNÜN 15 MAYIS OLDUĞU YENİLENDİ

Platform gizlilik ilkelerini 15 Mayıs 2021 tarihinden sonra hala kabul etmeyen kullanıcılara ne olacağını açıkladı. Söz konusu açıklamada kullanıcıların yeni gizlilik politikasını kabul etmeleri için son günün 15 Mayıs olduğu yinelendi.

İLK OLARAK "KABUL ETMELİSİNİZ" BİLDİRİMİ GELECEK

Bu tarihten sonra hala bu sözleşmeyi kabul etmeyenlerin WhatsApp'tan yavaş yavaş sınırlandırılacağın altı çizildi. Buna göre, ilk olarak kullanıcılar sözleşmeyi kabul etmeleri gerektiğini belirten bir bildirim alacak ve bir süre sonra bu bildirim kalıcı hale gelecek.

SIRADA SOHBET LİSTELERİNE ERİŞİM YASAĞI VAR

Daha sonra kullanıcılar aramaları cevaplandırabilecek ancak sohbet listelerine erişemeyecek. Bir sonraki adımda kullanıcılar bu özellikten de mahrum kalacak.