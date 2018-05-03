WhatsApp'a Reklamlar Geliyor

Geçtiğimiz ay Brian Acton'ın, hafta başında ise Jan Koum'un istifa etmesiyle, WhatsApp'ın kurucu ekibi şirketten ayrılmış oldu. Reklamlara karşı olan kurucu ikilinin gidişiyle, Facebook'un WhatsApp üzerinden reklamlar sunmaya başlayacağı söyleniyor.

FACEBOOK, 19 MİLYAR DOLAR KARŞILIĞINDA SATIN ALMIŞTI

Facebook F8 geliştiriciler konferansında bu konuya değinen Facebook'un mesajlaşma ürünlerinden sorumlu başkan yardımcısı David Marcus, "Reklam konusuna gelecek olursak, WhatsApp'ı kesinlikle daha açık hale getireceğiz." dedi.

Marcus, ilk adımın büyük şirketlere WhatsApp kullanıcılarına direkt mesajlar gönderme kabiliyeti tanımak olacağını duyurdu.

Barclays analistleri, Koum'un gidişiyle Facebook'un artık WhatsApp için reklam satmaya başlayacağını tahmin etmişti. Facebook, WhatsApp'ı 2014 yılında 19 milyar dolar karşılığında satın almıştı.

"KOUM İLE FACEBOOK ARASINDA VİZYON FARKI VARDI"

Barclays analistleri yatırımcılara yazdıkları notta şu ilginç cümleye verdi: "Geçtiğimiz birkaç yılda yaptığımız birçok görüşmede şu yanıtı aldık: 'Jan gidince reklamlar başlayacak."

Koum istifasıyla ilgili somut bir sebep göstermezken, The Washington Post Gazetesi Facebook yönetimiyle aralarındaki vizyon farklılıklarının bunda etkili olduğunu, reklam tabanlı gelir modeli ile veri hedefleme konularının başlıca ayrılık noktaları olarak öne çıktığını iddia etti.