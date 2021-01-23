Weverton'un River Plate Karşısında Unutulmaz Performansı
2020 Copa Libertadores'in yarı final ikinci tur maçında Palmeiras'ın file bekçisi Weverton, River Plate ataklarında kalesini unutulmaz kurtarışlarla gole kapattı. Brezilyalı milli oyuncu Ocak 2021'de oynanan maçta yaptığı kurtarışlarla Palmeiras'ı adeta turnuvada tuttu. Weverton'un muhteşem performansına Dugout farkıyla birlikte göz atalım.
2020 Copa Libertadores'in yarı final ikinci tur maçında Palmeiras'ın file bekçisi Weverton, River Plate ataklarında kalesini unutulmaz kurtarışlarla gole kapattı. Brezilyalı milli oyuncu Ocak 2021'de oynanan maçta yaptığı kurtarışlarla Palmeiras'ı adeta turnuvada tuttu. Weverton'un muhteşem performansına Dugout farkıyla birlikte göz atalım.
Kaynak: Dugout