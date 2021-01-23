Weverton'un River Plate Karşısında Unutulmaz Performansı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Weverton'un River Plate Karşısında Unutulmaz Performansı

23.01.2021 13:14 | Son Güncelleme: 23.01.2021 13:19

2020 Copa Libertadores'in yarı final ikinci tur maçında Palmeiras'ın file bekçisi Weverton, River Plate ataklarında kalesini unutulmaz kurtarışlarla gole kapattı. Brezilyalı milli oyuncu Ocak 2021'de oynanan maçta yaptığı kurtarışlarla Palmeiras'ı adeta turnuvada tuttu. Weverton'un muhteşem performansına Dugout farkıyla birlikte göz atalım.

2020 Copa Libertadores'in yarı final ikinci tur maçında Palmeiras'ın file bekçisi Weverton, River Plate ataklarında kalesini unutulmaz kurtarışlarla gole kapattı. Brezilyalı milli oyuncu Ocak 2021'de oynanan maçta yaptığı kurtarışlarla Palmeiras'ı adeta turnuvada tuttu. Weverton'un muhteşem performansına Dugout farkıyla birlikte göz atalım.

Weverton'un River Plate Karşısında Unutulmaz Performansı

Kaynak: Dugout

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Cemre Kemer Seren Serengil Neslihan Atagül
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Tokat Hakaret Otomobil Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Weverton'un River Plate Karşısında Unutulmaz Performansı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 13:19:46. #1.15#
title