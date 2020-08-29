Weston McKennie, Juventus tarihinin ilk Amerikalı futbolcusu oldu Juventus, transfer çalışmaları kapsamında Schalke'de ter döken Weston McKennie'yi kadrosuna kattı. 22 yaşındaki orta saha, Torino ekibinin tarihindeki ilk Amerikalı oyuncu oldu.

Juventus, transfer çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan devi, yaptığı resmi açıklamada Schalke'de ter döken Weston McKennie'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

22 yaşındaki orta saha, kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre Juventus tarihinin ilk ABD'li futbolcusu oldu.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANDI

McKennie için 4.5 milyon euro kiralama bedeli ödeyen Juventus, oyuncunun sözleşmesine satın alma opsiyonu da koydu. Serie A ekibi, isterse 18.5 milyon euro verip McKennie'nin bonservisini alabilecek.

75 MAÇTA 4 GOL

Kariyerine FC Dallas altyapısında başlayan McKennie, 2017 yılında Schalke'nin altyapısına transfer oldu. ABD Milli Takımı'nın da formasını terleten futbolcu, Schalke'de 75 maçta 4 gol attı.