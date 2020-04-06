Wesley Sneijder'ın Frikik Golü Inter'i Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Finale Taşıyor 2009-10 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun çeyrek finalinde CSKA Moskova ile karşılaşan Inter, evinde 1-0 kazandığı ilk maçın ardından rakibine deplasmanda konuk oldu. Hollandalı hücum oyuncusu Wesley Sneijder, akıl dolu bir frikik golüyle kaleci Akinfeev'i mağlup ederek takımını deplasmanda da öne geçirdi. Inter, skoru koruyarak yarı finale çıkmayı başardı.

2009-10 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun çeyrek finalinde CSKA Moskova ile karşılaşan Inter, evinde 1-0 kazandığı ilk maçın ardından rakibine deplasmanda konuk oldu. Hollandalı hücum oyuncusu Wesley Sneijder, akıl dolu bir frikik golüyle kaleci Akinfeev'i mağlup ederek takımını deplasmanda da öne geçirdi. Inter, skoru koruyarak yarı finale çıkmayı başardı. Kaynak: Dugout