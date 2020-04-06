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UEFA Şampiyonlar Ligi, Wesley Sneijder, Moskova, Spor

Wesley Sneijder'ın Frikik Golü Inter'i Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Finale Taşıyor

2009-10 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun çeyrek finalinde CSKA Moskova ile karşılaşan Inter, evinde 1-0 kazandığı ilk maçın ardından rakibine deplasmanda konuk oldu. Hollandalı hücum oyuncusu Wesley Sneijder, akıl dolu bir frikik golüyle kaleci Akinfeev'i mağlup ederek takımını deplasmanda da öne geçirdi. Inter, skoru koruyarak yarı finale çıkmayı başardı.

06.04.2020 22:32 | Son Güncelleme: 06.04.2020 22:32

2009-10 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun çeyrek finalinde CSKA Moskova ile karşılaşan Inter, evinde 1-0 kazandığı ilk maçın ardından rakibine deplasmanda konuk oldu. Hollandalı hücum oyuncusu Wesley Sneijder, akıl dolu bir frikik golüyle kaleci Akinfeev'i mağlup ederek takımını deplasmanda da öne geçirdi. Inter, skoru koruyarak yarı finale çıkmayı başardı.

Wesley Sneijder'ın Frikik Golü Inter'i Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Finale Taşıyor
Kaynak: Dugout

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