Wesley Sneijder Galatasaray'da hocalık yapmak istiyor Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'in çıkacak olan kitabının editörü Kees Jansma, Hollandalı yıldızın Galatasaray'da antrenörlük yapmak istediğini açıkladı.

Futbol hayatını anlattığı bir otobiyografisi piyasaya çıkacak olan Galatasaray'ın eski yıldızı Sneijder'in kitabının editörü Kees Jansma, Hollandalı eski futbolcunun hayalinin sarı-kırmızılı takımın başına geçmek olduğunu söyledi.

"ORADA ÇOK İYİ YILLAR GEÇİRDİ"

Hollanda basınına konuşan Jansma, "Bence Wesley Sneijder çok iyi bir antrenör olacaktır. Kitabında da uzun vadede hoca olmak istediğini belirtti ve bunu Galatasaray'da yapmak istiyor. Orada çok iyi yollar geçirdi, büyük başarılar kazandı" dedi.

"PARASI NEDENİYLE YANINDA OLDULAR"

Sneijder'in kariyeri boyunca yanında menfaatçi birçok insanın olduğunu da söyleyen yazar, "Wesley Sneijder olduğu için ondan acımasızca faydalanmak isteyenler oldu. Onun parası nedeniyle yanında oldular." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da 2013-2017 yılları arasında forma giyen Wesley Sneijder, 175 maçta 45 fol ve 44 asistlik bir performans sergiledi.