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Wayne Rooney Yeni Takımı Derby County ile ilk Antrenmanına Çıktı

ABD MLS ekiplerinden DC United ile olan kariyerine son vererek ülkesine dönen ve Championship ekiplerinden Derby County'le sözleşme imzalayan Wayne Rooney, yeni takımıyla ilk antrenmanlarına çıktı.

05.12.2019 20:13 | Son Güncelleme: 05.12.2019 20:13

ABD MLS ekiplerinden DC United ile olan kariyerine son vererek ülkesine dönen ve Championship ekiplerinden Derby County'le sözleşme imzalayan , yeni takımıyla ilk antrenmanlarına çıktı.

Kaynak: Dugout

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