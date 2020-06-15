WhatsApp üzerinden ödeme ve para transferi yapılabilecek WhatsApp, yepyeni bir projesini hayata geçiriyor. İlk olarak Brezilya'da başlatılacak uygulama ile WhatsApp üzerinden ödeme ve para transferi yapılabilecek.

WhatsApp, kullanıcıların uygulama üzerinden ödeme yapabileceği yeni projesini duyurdu. Proje ilk olarak yerel işletmelerin, müşterilerinin ödemelerini doğrudan uygulama üzerinden alabilecekleri Brezilya'da başlatılıyor.

UYGULAMA ÜZERİNDEN PARA GÖNDERİLEBİLECEK

Bazı büyük Brezilyalı bankalar, ödeme ve tahsilat işlemlerinin sağlanması için WhatsApp ile çalışmaya başladı. Facebook'a ait WhatsApp açıklamasında, yeni özelliğin Facebook Pay tarafından işletildiği ve kullanıcıların uygulama yoluyla birbirlerine para gönderebilecekleri de belirtildi.

İŞLETMELERDEN KOMİSYON ÜCRETİ KESİLECEK

Açıklamada, "WatsApp üzerinden para yollamak ya da ödeme yapmak kullanıcı için ücretsiz olacak. İşletme tarafı ise, müşterilerinin ödemesi üzerinden, halen de kredi kartı ödemelerinde olduğu gibi bir işlem ücreti ödeyecek" denildi.

Kaynak: DHA