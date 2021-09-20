Watford'un hocası Munoz'dan Ozan Tufan'a övgü: Kendisini topla çok rahat hissediyor - Haberler Spor
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Watford'un hocası Munoz'dan Ozan Tufan'a övgü: Kendisini topla çok rahat hissediyor

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Fenerbahçe'den İngiliz ekibi Watford'a transfer olan Ozan Tufan, Lig Kupası 3. Tur maçında Stoke City'ye karşı ilk 11'de sahada yer alacak. Takımın hocası Munoz, "Ozan kendisini topla çok rahat hisseden bir oyuncu. Şutları harika. Maçta çok iyi işler yapacak" dedi.

Ozan Tufan, Watford'da yavaş yavaş kadroya dahil oluyor. Teknik patron Xisco Munoz, milli futbolcumuz hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Watford'un hocası Munoz'dan Ozan Tufan'a övgü: Kendisini topla çok rahat hissediyor

"TOPU İYİ SAKLIYOR"

Xisco Muñoz yaptığı açıklamada,"Ozan Tufan yarın Stoke City maçında oynayacak. Kendisini topla çok rahat hisseden bir oyuncu. Ayrıca çok iyi paslar atıyor ve topu iyi saklıyor. Ayrıca şutları da harika. Yarın takım için çok iyi işler yapacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Watford'un hocası Munoz'dan Ozan Tufan'a övgü: Kendisini topla çok rahat hissediyor
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Haber: Watford'un hocası Munoz'dan Ozan Tufan'a övgü: Kendisini topla çok rahat hissediyor - Haberler Spor
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