Watford'la anlaşan Ozan Tufan, bu akşamki maçta taraftarlarla vedalaşacak
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Watford'la anlaşan Ozan Tufan, bu akşamki maçta taraftarlarla vedalaşacak

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Sarı-Lacivertliler'in genç kaptanı Ozan Tufan, İngiltere ekibi Watford'la sözleşme imzalayacak. Ozan, bu akşam oynanacak Helsinki maçında takım arkadaşları ve taraftarla vedalaşacak. 26 yaşındaki orta saha, ardından İngiltere'ye hareket edecek.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan dönemi kapandı. 26 yaşındaki orta saha, zorunlu satın alma opsiyonu ile Watford'a kiralandı. İngiliz ekibi 1 milyon euro kiralama bedeli, ligde kalırsa da7,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

SON GECESİ

Ozan Tufan, bu akşam Kadıköy'de oynanacak Helsinki karşılaşmasında taraftarla vedalaşacak. Genç futbolcuya plaket verilebileceği belirtildi.

Watford'la anlaşan Ozan Tufan, bu akşamki maçta taraftarlarla vedalaşacak

PEREİRA AÇIK KONUŞTU

Vitor Pereira da Ozan Tufan'a sisteminde yer alamayacağını açıkça ifade etti. 26 yaşındaki orta saha da bu durumu soğukkanlı bir şekilde karşıladı.

Watford'la anlaşan Ozan Tufan, bu akşamki maçta taraftarlarla vedalaşacak
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