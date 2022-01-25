Watford'da Roy Hodgson dönemi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Watford'da Roy Hodgson dönemi

Watford'da Roy Hodgson dönemi

Milli futbolcu Ozan Tufan'ın forma giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Watford'da teknik direktörlüğe Roy Hodgson getirildi.

Milli futbolcu Ozan Tufan'ın forma giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Watford'da teknik direktörlüğe Roy Hodgson getirildi.

Watford Kulübü, Claudio Ranieri'den boşalan teknik direktörlük görevi için Hodgson ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulüp düzeyinde Inter, Udinese, Malmö, Kopenhag, Blackburn Rovers, Fulham, Liverpool, West Bromwich Albion ve Crystal Palace gibi ekiplerin başında bulunan 74 yaşındaki İngiliz çalıştırıcı, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri, Finlandiya ve İngiltere milli takımlarında da görev yapmıştı.

Üç maç eksiği bulunan Watford, Premier Lig'in 23. haftasının ardından topladığı 14 puanla 19. sırada yer alıyor.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri

Premier Lig, Watford, England, Milli, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title