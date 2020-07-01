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Volkswagen, Türkiye'de kuracağı fabrika dahil uluslararası tüm yatırımlarını erteledi

Alman otomotiv devi Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle uluslararası yatırımlarını askıya aldı. Bu kararla birlikte şirketin Manisa'da kurmayı düşündüğü fabrika yatırımı da ertelenmiş oldu.

01.07.2020 14:16 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:25

Uluslararası basın kuruluşları, Alman otomotiv devi Volkswagen'in Türkiye'de fabrika kurmaktan vazgeçtiğini öne sürmüştü. Ancak işin gerçeği başka çıktı.

ULUSLARARASI YATIRIMLARI ERTELEDİ

Volkswagen'in Türkiye yatırımını iptal ettiği yönünde uluslararası basında yer alan haberlerin doğru olmadığı, Volkswagen'in salgın nedeniyle uluslararası yatırımlarında ertelemeye gittiği öğrenildi. Dünya gazetesinin haberine göre, yatırımların ertelenmesi nedeniyle şirket yetkilileri Türkiye'ye de bilgi verdi.

"GELECEĞE YÖNELİK ŞU AN BİR ŞEY SÖYLENEMİYOR"

Volkswagen kurumsal iletişim yetkilileri, "Salgın nedeniyle düşen talep sonrası Volkswagen bütün yatırımlarını durdurdu. Türkiye de buna dahil. Geleceğe yönelik olarak şu anda bir şey söylenemiyor. Türkiye'ye olan yatırım kararı durdurulmuştur" ifadelerini kullandı.

2022'DE ÜRETİME GEÇMESİ BEKLENİYORDU

Yaklaşık bir milyar euroluk yatırımla Manisa'da kurulması planlanan fabrikanın yıllık 300 bin araç üretim kapasitesine sahip olması ve yaklaşık dört bin kişilik istihdam yaratması öngörülüyordu. 2020 yılı sonunda yapımına başlanması planlanan fabrikanın 2022'de üretime geçmesi bekleniyordu. Söz konusu fabrikada, VW Passat ve Skoda Superb modellerinin üretilmesi öngörülmüştü.

943,5 MİLYON LİRALIK ŞİRKET KURULDU

Volkswagen, geçen yıl 2 Ekim'de Manisa'da 943 milyon 500 bin TL sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi veTicaret AŞ" unvanlı şirket kurmuş, şirketin ticaret siciline kaydı, kurulacak fabrikayla ilgili ilk adım olarak değerlendirilmişti.

Volkswagen, Türkiye'de kuracağı fabrika dahil uluslararası tüm yatırımlarını erteledi

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