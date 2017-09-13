Volkswagen Elinde Bulundurduğu İki Markayı Satışa Çıkarabilir

Volkswagen grubunun daha önce Ducati'yi satacağına dair iddialar gündeme gelmişti. Yeni iddia ise grubun bu markayı satmaktan vazgeçtiği yönünde. Ancak Alman şirketin elindeki markalar Ducati ve birkaç otomobil markasından ibaret değil. MAN ve Scania gibi tanınan kamyon üreticilerini de elinde bulunduruyor.

"SATIŞ İÇİN YENİ EKİP OLUŞTURULDU"

The Wall Street Journal'a göre otomobil üreticisi, yıllık cirosunun %20'sini oluşturan temel olmayan varlıkları satmak için olası anlaşmalar üzerinde aktif olarak çalışıyor. Volkswagen CEO'su Matthias Mueller, artık çok kritik sayılmayan işletmeleri satma üzerine çalışan yeni bir ekip oluşturulduğunu söyledi.

Mueller gazeteye verdiği demeçte, "Liste rafa kaldırılmadı ancak kimsenin bizim yerimize karar vermesine izin vermeyeceğiz" dedi.

FIAT İLE BİRLEŞME MESELESİ

Fiat Chrysler Automobiles ile muhtemel bir birleşme hakkında soru sorulduğunda, böyle bir anlaşma ile ilgili söylemlerin 'spekülasyon' olduğunu söyledi.

Mueller, "Biz büyük bir şirketiz ve daha fazla şişirilme ile ilgilenmiyoruz. FCA hakkında çok fazla spekülasyon yapılıyor ancak bunlar sadece spekülasyon, fazlası değil." (Automotive News, Çeviri: Motor1 Türkiye)