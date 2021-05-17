Volkan Gökçek rakibini nakavt etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Volkan Gökçek rakibini nakavt etti

Volkan Gökçek rakibini nakavt etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper hafif sıklet boksör Volkan Gökçek, güçlü Gürcü rakibi Giorgi Mtchedlidze'yi nakavt ederek dünya şampiyonluğu yolundaki bir engeli daha aşmış oldu.

Süper hafif sıklet boksör Volkan Gökçek, güçlü Gürcü rakibi Giorgi Mtchedlidze'yi nakavt ederek dünya şampiyonluğu yolundaki bir engeli daha aşmış oldu.

Genç yeteneklerden süper hafif sıklet boksör Volkan Gökçek, güçlü Gürcü rakibi Giorgi Mtchedlidze'yi nakavt ederek dünya şampiyonluğu yolundaki bir engeli daha aşmış oldu. Türk boks kulübü EC BOXİNG formasıyla ringe çıkan diğer boksörlerden ağır sıklet Christian Hammer, Polonyalı Patryk Kowoll'u nakavtla geçmeyi başardı. Kulübün gelecekte dünya şampiyonu gözüyle baktığı ağır sıklet boksör Viktor Faust, ise, yenilgisiz Polonyalı rakibi Jacek Piatek'i nakavt ederek ilk yenilgisini tattırmış oldu. Dünya şampiyonu Mahmoud Charr'da Amerikalı rakibi Christopher Lovejoy'u ikinci rauntta nakavtla geçti.

Erol Ceylan: "Sonuçlardan memnunum"

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olan Köln kentinde müsabakalar dünya medyası tarafından yoğun ilgiyle takip edildi. Özellikle Amerikan ve Alman basınının büyük alaka gösterdiği karşılaşmaların kendileri için bir zafer gecesine dönüştüğünü belirten EC BOXİNG Boks Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, "Tüm sporcularımız rakiplerini yenerek kulübümüze önemli zaferler getirdiler. Volkan Gökçek, şu an için ülkemizin en iyi boksörlerinden biri olarak ringlerde nam salmaya devam ediyor. Boksörlerimize güçlü rakipler seçerek dünya sıralamışındaki basamakları hızlı bir şekilde tırmanmalarını sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Bülent Başer: "Emeklerimizin meyvelerini topladık"

EC BOXİNG Başantrenörü Bülent Başer, sporcularına yaptırdığı antrenmanların meyvelerin topladıklarını vurgulayarak, "Çok sert antrenmanlar yaptırdım ancak müsabaka sonuçlarını görünce gerçekten döktüğümüz her damla ter tanesine değdiğini gördüm. Güçlü rakiplerimiz karşısında boksörlerimiz adeta şov yaptılar. Önüne geleni devirdiler" dedi. EC BOXİNG basın danışmanı Vedat Alyaz, Volkan Gökçek'in bu başarısının ardından dünya listelerindeki puanların yükseltmeyi başardığını ve yenilgisizliğini sürdüren sporcumuzun 6 maçın 4'ünü nakavtla olmak üzere hepsini kazandığını belirtti. Bu sonuçlarla Türk boks kulübü EC BOXİNG sporcuları tüm maçları kazanmış oldu. - İSTANBUL

Volkan Gökçek rakibini nakavt etti
Volkan Gökçek rakibini nakavt etti
Volkan Gökçek rakibini nakavt etti
Volkan Gökçek rakibini nakavt etti
Volkan Gökçek rakibini nakavt etti
Volkan Gökçek rakibini nakavt etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş 'Yeniden Devler Ligi'nde'
Beşiktaş 'Yeniden Devler Ligi'nde'
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Hadise Özcan Deniz Pınar Altuğ Barış Murat Yağcı
Spor Muslera Cenk Tosun Şenol Güneş Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Volkan Gökçek rakibini nakavt etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.05.2021 17:32:59. #1.13#

title