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Volkan Gökçek, Fransız boksörün yenilmezlik serisini sonlandırdı

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Volkan Gökçek, Fransız boksörün yenilmezlik serisini sonlandırdı

Türk boksunun dünya ringlerinde yükselen yıldızı Volkan Gökçet, Paris'te çıktığı boks maçında yenilgisiz Fransız rakibi Kaousso Cisse'yi kendi evinde nakavt ederek yenilgisizlik serisine son noktayı koydu.

Türk boksunun dünya ringlerinde yükselen yıldızı Volkan Gökçet, Paris'te çıktığı boks maçında yenilgisiz Fransız rakibi Kaousso Cisse'yi kendi evinde nakavt ederek yenilgisizlik serisine son noktayı koydu.

Gelecekte dünya şampiyonluğunun en büyük adaylarından biri olarak gösterilen genç boksör Volkan Gökçek, rakiplerini ringlere dar etmeye devam ediyor. Gökçek, bugüne kadar yenilgi yüzü görmeyen ve karşılaştığı tüm rakiplerini deviren Fransız boksör Kaousso Cisse'yi dördüncü rauntta nakavt ederek büyük bir başarıya daha imza attı. EC BOXİNG yönetim kurulu başkanı Erol Ceylan, sporcusunun performansından oldukça memnun olduğunu vurgulayarak, "Volkan'ı kapasitesinin üstünde rakiplerle karşılaştırıyoruz ve her defasında yüzümüzü kara çıkarmıyor ve dev sporcuları yerle bir ederek bizi ve ülkemizi gururlandırıyor. Bundan sonra da dünyanın dört bir yanında ve güçlü rakiplere karşı ringe çıkarmaya devam edeceğiz. Bu da sporcumuzun hızlı bir şekilde dünya şampiyonluk maçını hak etmesine yol açarken, dev rakipler karşısında kendisini daha iyi geliştirmesine yardımcı olacaktır" dedi.

BÜLENT BAŞER: "DİSİPLİN VE ÇOK ÇALIŞMADIR SIRRIMIZ"

Türk profesyonel boks tarihinin ilk antrenörü Bülent Başer ise sporcusunun son derece disiplinli olduğunun altını çizerek, "Volkan antrenmanlarda beklediğimizden daha fazla çalışırken, disiplini de elden bırakmıyor. Verdiğimiz tüm program ve taktikleri eksiksiz yerine getiriyor bu da bizi başarıdan başarıya götürüyor. Igor Michalkin de ikinci rauntta aldığı bir darbe ile çenesi kırılmasına rağmen sekizinci raunda kadar karşılaşmaya devam etti. Ancak ben sporcumun sağlık durumunu önemsediğim için hakemlerle konuşarak maçı sonlandırdım" diye konuştu. EC BOXİNG basın danışmanı Vedat Alyaz da Volkan Gökçek'in muhteşem bir karşılaşma çıkardığını ifade ederek, "Dördüncü rauntta rakibine indirdiği yumruk serisinde önce çenesine, ardından da karaciğere indirdiği sert darbe ile yere serdi. Yediği sert yumrukların etkisiyle yerde kıvranan Fransız rakip kalkamayınca hakem kararıyla karşılaşmayı kazanarak, yenilgisizlik serisini sürdürdü" açıklamasında bulundu.

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Haber: Volkan Gökçek, Fransız boksörün yenilmezlik serisini sonlandırdı - Haberler
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